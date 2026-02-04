Alianza Lima cayó derrotado por la mínima diferencia frente a 2 de Mayo por la Copa Libertadores. El encuentro, jugado en Paraguay, no fue el debut soñado de Pablo Guede en la Libertadores con el conjunto blanquiazul, pues a pesar de crear ocasiones muy claras de gol, la 'capichosa' no quiso entrar. Esto lo aprovechó el conjunto local, que, con un zapatazo desde fuera del área de Diego Acosta, "El Gallo Norteño", pudo celebrar junto a su afición en este partido de ida.

Tras el partido, las reacciones no se hicieron esperar; la prensa paraguaya dio su perspectiva sobre el encuentro, que además fue el debut de 2 de Mayo en Libertadores. "Histórico triunfazo del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en la Conmebol Libertadores", colocaba en su nota el medio 'D10'.

Así fue la reacción de la prensa paraguaya ante victoria de 2 de Mayo frente a Alianza Lima

"¡Historia pura! Un golazo corona el debut soñado del 2 de Mayo en la Libertadores", coloca de titulo el medio 'VS Sports', destacando la hazaña que realizó el conjunto guaraní.

"En su debut histórico en una competencia internacional, el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero hace historia con un triunfazo que dará que hablar en todo el continente. Venció por la mínima a Alianza Lima, de manera justa, y ahora buscará en Perú concretar el pase a la fase 2 de la legendaria Libertadores", escribe el mencionado diario.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Alianza Lima contra 2 de Mayo?

Este partidazo está programado para el miércoles 11 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), que cuenta con una capacidad para 33.938 espectadores.