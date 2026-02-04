HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Prensa de Paraguay reacciona ante histórica victoria de 2 de Mayo frente a Alianza Lima por Copa Libertadores: "Debut soñado"

La prensa guaraní no dudó en resaltar la hazaña de 2 de Mayo, que en su histórico debut en competición internacional se impuso por la mínima diferencia a Alianza Lima.

Prensa paraguaya reacciona al Alianza Lima vs 2 de Mayo. Foto: composición LR/Instagram/ VS Sports
Prensa paraguaya reacciona al Alianza Lima vs 2 de Mayo. Foto: composición LR/Instagram/ VS Sports

Alianza Lima cayó derrotado por la mínima diferencia frente a 2 de Mayo por la Copa Libertadores. El encuentro, jugado en Paraguay, no fue el debut soñado de Pablo Guede en la Libertadores con el conjunto blanquiazul, pues a pesar de crear ocasiones muy claras de gol, la 'capichosa' no quiso entrar. Esto lo aprovechó el conjunto local, que, con un zapatazo desde fuera del área de Diego Acosta, "El Gallo Norteño", pudo celebrar junto a su afición en este partido de ida.

Tras el partido, las reacciones no se hicieron esperar; la prensa paraguaya dio su perspectiva sobre el encuentro, que además fue el debut de 2 de Mayo en Libertadores. "Histórico triunfazo del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en la Conmebol Libertadores", colocaba en su nota el medio 'D10'.

PUEDES VER: Alan Cantero lamenta los goles que falló Alianza Lima en derrota contra 2 de Mayo por Libertadores: "Hicimos un buen partido"

lr.pe

Así fue la reacción de la prensa paraguaya ante victoria de 2 de Mayo frente a Alianza Lima

larepublica.pe

"¡Historia pura! Un golazo corona el debut soñado del 2 de Mayo en la Libertadores", coloca de titulo el medio 'VS Sports', destacando la hazaña que realizó el conjunto guaraní.

"En su debut histórico en una competencia internacional, el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero hace historia con un triunfazo que dará que hablar en todo el continente. Venció por la mínima a Alianza Lima, de manera justa, y ahora buscará en Perú concretar el pase a la fase 2 de la legendaria Libertadores", escribe el mencionado diario.

PUEDES VER: ¿Cuándo juega Alianza Lima contra 2 de Mayo por la vuelta en Copa Libertadores?

lr.pe

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Alianza Lima contra 2 de Mayo?

Este partidazo está programado para el miércoles 11 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), que cuenta con una capacidad para 33.938 espectadores.

Notas relacionadas
Alan Cantero lamenta los goles que falló Alianza Lima en derrota contra 2 de Mayo por Libertadores: "Hicimos un buen partido"

Alan Cantero lamenta los goles que falló Alianza Lima en derrota contra 2 de Mayo por Libertadores: "Hicimos un buen partido"

LEER MÁS
Alianza Lima no pudo ante 2 de Mayo y cayó 1-0 por la Fase 1 de la Libertadores.

Alianza Lima no pudo ante 2 de Mayo y cayó 1-0 por la Fase 1 de la Libertadores.

LEER MÁS
Pablo Lavandeira habla por primera vez sobre su salida de Alianza Lima y afirma no sentir ningún resentimiento: ''No tomo nada personal''

Pablo Lavandeira habla por primera vez sobre su salida de Alianza Lima y afirma no sentir ningún resentimiento: ''No tomo nada personal''

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima perdonó y lo pagó caro: perdió 1-0 ante 2 de Mayo por la fase previa de Copa Libertadores

Alianza Lima perdonó y lo pagó caro: perdió 1-0 ante 2 de Mayo por la fase previa de Copa Libertadores

LEER MÁS
Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: "Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota"

Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: "Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota"

LEER MÁS
Alan Cantero lamenta los goles que falló Alianza Lima en derrota contra 2 de Mayo por Libertadores: "Hicimos un buen partido"

Alan Cantero lamenta los goles que falló Alianza Lima en derrota contra 2 de Mayo por Libertadores: "Hicimos un buen partido"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mr Peet respalda a Paolo Guerrero en el once titular de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Federico Girotti siempre como alternativa"

Contraloría alerta riesgos de sobrecostos y retrasos en viaductos de la avenida Javier Prado

Justicia argentina pide a EE.UU. la extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen

Deportes

Mr Peet respalda a Paolo Guerrero en el once titular de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Federico Girotti siempre como alternativa"

¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY por el partido de ida en la fase previa de la Copa Libertadores?

Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: "Llegó tarde el día del partido"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

José Jerí: Contraloría investigará contrataciones de jóvenes en el Despacho Presidencial tras visitar al presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025