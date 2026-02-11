HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

2 de Mayo deja picante mensaje tras histórica eliminación a Alianza Lima en Copa Libertadores: "Clasificó el Gallo"

Luego de dar el batacazo en Matute y dejar afuera al equipo de Pablo Guede, el conjunto paraguayo realizó un sorpresiva publicación en sus redes sociales.

2 de Mayo disputa por primera vez la Copa Libertadores. Foto: Telefe
2 de Mayo disputa por primera vez la Copa Libertadores. Foto: Telefe

2 de Mayo tuvo una noche memorable en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria: el modesto equipo eliminó a Alianza Lima en su casa y consiguió una histórica clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores 2026. Apenas culminó el compromiso, el club paraguayo subió una picante publicación.

El elenco comandado por Eduardo Ledesma disputa por primera vez en su historia el certamen continental. En su segunda presentación logró dejar afuera del torneo a uno de los históricos del fútbol peruano.

PUEDES VER: Eryc Castillo reveló por qué él pateó el penal y no Paolo Guerrero en eliminación de Alianza Lima: 'Fue la confianza'

lr.pe

2 de Mayo dejó picante publicación tras eliminar a Alianza Lima

A través de sus redes sociales, la institución guaraní festejó la clasificación y el triunfo 2-1 en el global. En la gráfica que publicaron se aprecia a las mascotas de ambas escuadras; sin embargo, lo más llamativo es la presencia del tradicional 'Gallo Negro' con una expresión de lamento.

"¡Este Gallo es de Paraguay!", se lee en el mensaje que acompañó a la fotografía en la cuenta de Instagram de 2 de Mayo.

Publicación de 2 de Mayo tras eliminar a Alianza Lima. Foto: Instagram/2 de Mayo

Publicación de 2 de Mayo tras eliminar a Alianza Lima. Foto: Instagram/2 de Mayo

PUEDES VER: Carlos Zambrano no se iría gratis de Alianza Lima: revelan detalles del acuerdo entre ambas partes para rescindir

lr.pe

¿Cuándo juega 2 de Mayo vs Sporting Cristal por Copa Libertadores?

Luego de eliminar a Alianza Lima en su segundo partido oficial por Copa Libertadores, 2 de Mayo aseguró su presencia en la segunda fase de la competición y tendrá que volver a verse las caras ante un contrincante peruano.

El primer duelo entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo se jugará el próximo martes 17 de febrero en la ciudad de Asunción. La revancha se llevará a una semana después (martes 24) en el Miguel Grau del Callao.

