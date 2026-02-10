HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 11 de febrero: horarios y canales para ver Copa Libertadores y Premier League

No se pierda los duelos Alianza Lima vs 2 de Mayo y Manchester City vs Fulham, que serán transmitidos por conocidas casas televisoras. Además, se jugará un partidazo en el Brasileirao con Erick Noriega.

Alianza Lima , Manchester City y Gremio juegan este miércoles 11 de febrero. Foto: Lr/ESPN
Alianza Lima , Manchester City y Gremio juegan este miércoles 11 de febrero. Foto: Lr/ESPN

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 11 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con emocionantes partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Brasileirao, Sudamericano Femenino sub-20) y Europa (Premier League, Bundesliga) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Los duelos más atractivos se darán en la Copa Libertadores con Alianza Lima vs 2 de Mayo en el Estadio Alejandro Villanueva por la fase preliminar y Manchester City vs Fullham en la liga inglesa.

PUEDES VER: Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

lr.pe

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Alianza Lima vs 2 e Mayo: (7:30 pm por ESPN)
  • U Católica vs Juventud ( 7:30 pm por ESPN)

Partidos de la Premier League HOY

  • Manchester CIty vs Fullham (2:30 pm por Disney Plus)
  • Crystal Palace vs Burley (2:30 pm por Disney Plus)
  • Aston Villa vs Brighton (2:30 por Disney Plus)
  • Sunderland vs Liverpool (2:30 pm por Disney Plus)

Copa del Rey y Copa Italia

  • Athletic Bilbao vs Real Sociedad (3:00 pm por América TV)
  • Bolognia vs Lazo (3:00 pm por DIRECTV Sports)

Campeonato Sudamericano Femenino Sub 20

  • Perú vs Brasil (4:00 pm por DIRECTV)
  • Argentina vs Bolivia (4:00 pm por DIRECTV)

Brasileirao

  • Mirasol vs Curzeiro (5:00 pm por DIRECTV)
  • Chapecoense vs Coritiba (5:00 pm por L1 Play)
  • São Paulo vs Gremio (7:30 pm por L1 Play)
  • Vasco Da Gama vs Bahía (7:30 pm por L1 Play)

Notas relacionadas
Programación de la fecha 3 de la Liga 1 de Perú: fixture y tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Programación de la fecha 3 de la Liga 1 de Perú: fixture y tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

LEER MÁS
Partidos de hoy, martes 10 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, martes 10 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Tabla de la Liga 1 2026: así quedó el Torneo Apertura tras los resultados de la fecha 2

Tabla de la Liga 1 2026: así quedó el Torneo Apertura tras los resultados de la fecha 2

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

LEER MÁS
Florangel Terrero, voleibolista puertorriqueña de Géminis, confesó que quedó impresionada con hinchada de Alianza Lima: "Son fuertes"

Florangel Terrero, voleibolista puertorriqueña de Géminis, confesó que quedó impresionada con hinchada de Alianza Lima: "Son fuertes"

LEER MÁS
Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Playa Agua Dulce será cerrada este domingo 15 de febrero por acumulación de basura: "No se ha logrado el cambio"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Deportivo Táchira derrotó en penales a The Strongest por la fase previa de la Copa Libertadores

Deportes

Deportivo Táchira derrotó en penales a The Strongest por la fase previa de la Copa Libertadores

Andy Polo se quedará en Universitario pese al interés de Millonarios: el motivo por el que el extremo no jugará con Fabián Bustos

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Congreso: empresarios chinos declararán mañana ante la Comisión de Fiscalización por caso Chifagate

Pedro Castillo denuncia a funcionarios del INPE por difusión de imágenes suyas en requisa

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025