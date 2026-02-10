Partidos de hoy, miércoles 11 de febrero: horarios y canales para ver Copa Libertadores y Premier League
No se pierda los duelos Alianza Lima vs 2 de Mayo y Manchester City vs Fulham, que serán transmitidos por conocidas casas televisoras. Además, se jugará un partidazo en el Brasileirao con Erick Noriega.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 11 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con emocionantes partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Brasileirao, Sudamericano Femenino sub-20) y Europa (Premier League, Bundesliga) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Los duelos más atractivos se darán en la Copa Libertadores con Alianza Lima vs 2 de Mayo en el Estadio Alejandro Villanueva por la fase preliminar y Manchester City vs Fullham en la liga inglesa.
Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Alianza Lima vs 2 e Mayo: (7:30 pm por ESPN)
- U Católica vs Juventud ( 7:30 pm por ESPN)
Partidos de la Premier League HOY
- Manchester CIty vs Fullham (2:30 pm por Disney Plus)
- Crystal Palace vs Burley (2:30 pm por Disney Plus)
- Aston Villa vs Brighton (2:30 por Disney Plus)
- Sunderland vs Liverpool (2:30 pm por Disney Plus)
Copa del Rey y Copa Italia
- Athletic Bilbao vs Real Sociedad (3:00 pm por América TV)
- Bolognia vs Lazo (3:00 pm por DIRECTV Sports)
Campeonato Sudamericano Femenino Sub 20
- Perú vs Brasil (4:00 pm por DIRECTV)
- Argentina vs Bolivia (4:00 pm por DIRECTV)
Brasileirao
- Mirasol vs Curzeiro (5:00 pm por DIRECTV)
- Chapecoense vs Coritiba (5:00 pm por L1 Play)
- São Paulo vs Gremio (7:30 pm por L1 Play)
- Vasco Da Gama vs Bahía (7:30 pm por L1 Play)