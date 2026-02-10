Alianza Lima quedó listo para enfrentarse a 2 de Mayo por el partido de vuelta de la Copa Libertadores, este miércoles a las 7:30 pm, en el Estadio Alejandro Villanueva. El cuadro paraguayo tuvo inconvenientes en el viaje, pero ya están en Lima con ganas de hacer historia. El entrenador Eduardo Ledesma, fiel a su estilo, le tiró toda la presión al rival y aseguró que jugarán motivados por lo ocurrido en la ida.

2 de Mayo sumará su segundo duelo en el máximo torneo continental de clubes. El libreto será predecible, ya que el excampeón de la Liga 1 adelantará líneas para lograr la remontada y el 'Gallo Norteño' aprovechará cualquier descuido dar el golpe de nocaut de contragolpe.

¿Qué dijo el entrenador de 2 de Mayo previo al partido de vuelta contra Alianza Lima por Copa Libertadores?

Eduardo Ledesma fue abordado por la prensa deportivo al arribar a Lima. "Es un partido único, decisivo y debemos estar con todas las luces encendidas. La ventaja es importante e incluso conseguimos el resultado que queríamos en el final y ahora tenemos que sostener el partido en Lima. "Somos un club debutante en esta copa. Te saca la presión jugar contra jugadores de jerarquía. Cuando lo dialogábamos sabíamos que Alianza Lima iba a ser favorito, hay una historia detrás del club. El favorito siguen siendo Alianza y esperemos que sientan esa presión", enfatizó el entrenador de 2 de Mayo.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra 2 de Mayo de Eduardo Ledesma?

El segundo duelo entre Alianza Lima y 2 de Mayo se jugará este miércoles 11 de febrero, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva. Para remontar la serie y clasificar a la fase previa 2, los íntimos deben ganar por dos o más goles de diferencia.

Pronósticos para el Alianza Lima vs 2 de Mayo

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre 2 de Mayo para el partido de vuelta.