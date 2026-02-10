HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

José Jerí reaparece después de más de una semana

Deportes

DT de 2 de Mayo le tira la presión Alianza Lima previo al partido de vuelta en Copa Libertadores: "Somos un club debutante"

Eduardo Ledesma que su equipo jugará sin presión en 'Matute' e intentarán mantener la ventaja obtenida en el partido de ida para hacer historia en la Copa Libertadores.

Ledesma rompe su silencio previo al Alianza Lima vs 2 de Mayo. Foto: Lr/Latin Media
Ledesma rompe su silencio previo al Alianza Lima vs 2 de Mayo. Foto: Lr/Latin Media

Alianza Lima quedó listo para enfrentarse a 2 de Mayo por el partido de vuelta de la Copa Libertadores, este miércoles a las 7:30 pm, en el Estadio Alejandro Villanueva. El cuadro paraguayo tuvo inconvenientes en el viaje, pero ya están en Lima con ganas de hacer historia. El entrenador Eduardo Ledesma, fiel a su estilo, le tiró toda la presión al rival y aseguró que jugarán motivados por lo ocurrido en la ida.

2 de Mayo sumará su segundo duelo en el máximo torneo continental de clubes. El libreto será predecible, ya que el excampeón de la Liga 1 adelantará líneas para lograr la remontada y el 'Gallo Norteño' aprovechará cualquier descuido dar el golpe de nocaut de contragolpe.

PUEDES VER: Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras derrota agónica de Sporting Cristal ante Melgar: "Nos gusta mucho regalar goles"

lr.pe

¿Qué dijo el entrenador de 2 de Mayo previo al partido de vuelta contra Alianza Lima por Copa Libertadores?

Eduardo Ledesma fue abordado por la prensa deportivo al arribar a Lima. "Es un partido único, decisivo y debemos estar con todas las luces encendidas. La ventaja es importante e incluso conseguimos el resultado que queríamos en el final y ahora tenemos que sostener el partido en Lima. "Somos un club debutante en esta copa. Te saca la presión jugar contra jugadores de jerarquía. Cuando lo dialogábamos sabíamos que Alianza Lima iba a ser favorito, hay una historia detrás del club. El favorito siguen siendo Alianza y esperemos que sientan esa presión", enfatizó el entrenador de 2 de Mayo.

PUEDER VER: Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima contra 2 de Mayo de Eduardo Ledesma?

El segundo duelo entre Alianza Lima y 2 de Mayo se jugará este miércoles 11 de febrero, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva. Para remontar la serie y clasificar a la fase previa 2, los íntimos deben ganar por dos o más goles de diferencia.

PUEDES VER: Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

lr.pe

Pronósticos para el Alianza Lima vs 2 de Mayo

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre 2 de Mayo para el partido de vuelta.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,37), empate (4,45), gana 2 de Mayo (7,90)
  • Betano: gana Alianza Lima (1,37), empate (4,25), gana 2 de Mayo (8,75)
  • Bet365: gana Alianza Lima (1,33), empate (4,20), gana 2 de Mayo (9,00)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,40), empate (4,54), gana 2 de Mayo (9,50)
  • Coolbet: gana Alianza Lima (1,42), empate (4,50), gana 2 de Mayo (8,00)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,41), empate (4,50), gana 2 de Mayo (10,00)
Notas relacionadas
Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

LEER MÁS
Mr. Peet reveló por qué Pedro Aquino no sería del gusto de Pablo Guede en Alianza Lima: "Tenía mucha expectativa"

Mr. Peet reveló por qué Pedro Aquino no sería del gusto de Pablo Guede en Alianza Lima: "Tenía mucha expectativa"

LEER MÁS
DT de Bolivia confía en que Guillermo Viscarra jugará el repechaje pese a sufrir lesión con Alianza Lima: "Tenemos un reporte inicial"

DT de Bolivia confía en que Guillermo Viscarra jugará el repechaje pese a sufrir lesión con Alianza Lima: "Tenemos un reporte inicial"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

LEER MÁS
Mr. Peet reveló por qué Pedro Aquino no sería del gusto de Pablo Guede en Alianza Lima: "Tenía mucha expectativa"

Mr. Peet reveló por qué Pedro Aquino no sería del gusto de Pablo Guede en Alianza Lima: "Tenía mucha expectativa"

LEER MÁS
Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

DT de 2 de Mayo le tira la presión Alianza Lima previo al partido de vuelta en Copa Libertadores: "Somos un club debutante"

Alineaciones Alianza Lima contra 2 de Mayo: el posible once de los blanquiazules para el partido de vuelta en Copa Libertadores

Christian Domínguez confronta a Santi Lesmes por decir que casi se pelearon en 'El gran show': "Me hubiera gustado que me peche"

Deportes

Alineaciones Alianza Lima contra 2 de Mayo: el posible once de los blanquiazules para el partido de vuelta en Copa Libertadores

Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras derrota agónica de Sporting Cristal ante Melgar: "Nos gusta mucho regalar goles"

Barcelona - Atlético Madrid: día, hora y canal de TV para ver las semifinales de la Copa del Rey 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Milagros Jáuregui y el albergue 'La casa del Padre': niñas víctimas de violación expuestas, desapariciones y una menor asesinada

Poder Judicial conforma comisión para reforma del sistema de justicia

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025