La reciente audiencia de Adrián Villar por la muerte de la joven deportista Lizeth Marzano generó nuevas reacciones en el ámbito mediático y judicial. Durante la sesión realizada en el 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, el conductor investigado ofreció su versión sobre el atropello, mientras el magistrado evaluaba el pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva.

Las palabras del investigado no tardaron en provocar críticas. Desde su programa ‘Magaly TV, la firme’, la periodista Magaly Medina analizó lo ocurrido en la audiencia de Adrián Villar y cuestionó con dureza sus declaraciones ante el juez Adolfo Fernando Farfán Calderón. Para la conductora, la explicación brindada por el conductor no puede interpretarse como una justificación frente a la gravedad del caso.

Magaly Medina arremete contra Adrián Villar por caso Lizeth Marzano

Durante la audiencia de Adrián Villar, el magistrado interrogó al investigado sobre las razones por las que no brindó auxilio inmediato a Lizeth Marzano tras el atropello. En su intervención, el conductor aseguró que atravesó un momento de desconcierto. “No sé qué me pasó. Mi cabeza me decía que pare y mi cuerpo no obedecía. Nunca me había pasado algo similar”, declaró ante el juez.

Las palabras del investigado generaron malestar entre los familiares de la víctima y también provocaron reacciones en la opinión pública. En su programa de espectáculos, la conductora de ATV dedicó varios minutos a comentar el caso y criticó el intento de explicar su conducta tras el accidente.

“Ahora con su cara de compungido, ahora nos van a decir que el pobre tiene traumas del pasado. No busquemos una justificación”, expresó Magaly Medina. En su análisis del proceso judicial, la presentadora insistió en que el caso debe servir como precedente frente a hechos similares. “No olvidemos que mató a una mujer, la dejó a su suerte y huyó como un delincuente”, añadió.

Magaly Medina lamenta reprogramación de audiencia del caso Lizeth Marzano

Además de cuestionar las declaraciones del conductor, Magaly Medina también se refirió a la nueva reprogramación de la audiencia vinculada al pedido fiscal de prisión preventiva. La audiencia estaba prevista para que el magistrado anuncie su decisión el 4 de marzo; sin embargo, el fallo fue aplazado nuevamente. Según se informó durante la sesión, la resolución será comunicada en una nueva audiencia programada para el miércoles a las 21:00 horas, lo que representa la segunda vez que se posterga el pronunciamiento.

Desde su espacio televisivo, la popular 'Urraca' expresó su preocupación por el impacto que esta demora tiene en los allegados de la víctima. La conductora señaló que el proceso judicial mantiene en vilo a la familia de la joven deportista, que sigue esperando una respuesta de las autoridades.

“Lamentamos profundamente que la familia de Lizeth Marzano tenga que seguir esperando día por día algo que les dé consuelo, algo que apague un poco el dolor que tienen en su corazón”, manifestó.