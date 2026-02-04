HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

¿Cuándo juega Alianza Lima contra 2 de Mayo por la vuelta en Copa Libertadores?

Tras el partido de ida en el estadio Río Parapití, Alianza Lima recibirá la visita de 2 de Mayo en el Alejandro Villanueva este miércoles 11 de febrero.

Alianza Lima recibirá la visita de 2 de Mayo. Foto: composición LR/Instagram
Alianza Lima recibirá la visita de 2 de Mayo. Foto: composición LR/Instagram

Alianza Lima volverá a enfrentar a 2 de Mayo este miércoles 11 de febrero desde las 7.30 p.m., hora peruana, por la Copa Libertadores 2026. Tras el partido de ida, que terminó 1-0 a favor del equipo guaraní. Los blanquiazules recibirán la visita de los paraguayos en el estadio Alejandro Villanueva, buscando realizar un mejor encuentro frente a su hinchada, luego del mal partido realizado en el estadio Río Parapití.

Cabe señalar que el ganador de este cruce se enfrentará a Sporting Cristal, por lo que los íntimos buscarán imponerse para medirse ante este conocido rival del Torneo Apertura de la Liga 1.

PUEDES VER: Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió a sus reemplazos para la Copa Libertadores

lr.pe

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Alianza Lima contra 2 de Mayo?

Este partidazo está programado para el miércoles 11 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), que cuenta con una capacidad para 33.938 espectadores.

¿A qué hora es el partido de vuelta entre Alianza Lima contra 2 de Mayo?

Este compromiso se jugará desde las 7.30 p.m. (hora peruana), y se espera un gran encuentro, en el que se prevé que el dominio sea de los íntimos, quienes deberán buscar la victoria desde el primer minuto.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 7.30 p.m.
  • Bolivia, Venezuela: 8.30 p.m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 9.30 p.m.

PUEDES VER: Lo salvó el offside: Gaspar Gentile y el inexplicable error solo frente al arco en el Alianza Lima vs 2 de Mayo

lr.pe

¿Dónde ver el partido de vuelta entre Alianza Lima contra 2 de Mayo?

El partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo se podrá seguir por la señal de ESPN; además, vía streaming se transmitirá por Disney Plus para toda Latinoamérica.

Notas relacionadas
Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto del partido de hoy

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto del partido de hoy

LEER MÁS
Lo salvó el offside: Gaspar Gentile y el inexplicable error solo frente al arco en el Alianza Lima vs 2 de Mayo

Lo salvó el offside: Gaspar Gentile y el inexplicable error solo frente al arco en el Alianza Lima vs 2 de Mayo

LEER MÁS
Telefe transmitirá GRATIS el Alianza Lima contra 2 de Mayo por Copa Libertadores vía YouTube

Telefe transmitirá GRATIS el Alianza Lima contra 2 de Mayo por Copa Libertadores vía YouTube

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima perdonó y lo pagó caro: perdió 1-0 ante 2 de Mayo por la fase previa de Copa Libertadores

Alianza Lima perdonó y lo pagó caro: perdió 1-0 ante 2 de Mayo por la fase previa de Copa Libertadores

LEER MÁS
Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: "Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota"

Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: "Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota"

LEER MÁS
Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: "Llegó tarde el día del partido"

Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: "Llegó tarde el día del partido"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La majestuosa isla caribeña que prohíbe a sus propios habitantes y pescadores el libre ingreso a las playas

Corea del Norte y su fuerte vínculo con este país de América Latina que amenaza a EE.UU. y a la seguridad hemisférica del mundo

China crea su estrategia para las guerras del futuro: drones con IA que destruyen objetivos en solo 5 segundos

Deportes

Mr Peet respalda a Paolo Guerrero en el once titular de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Federico Girotti siempre como alternativa"

¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY por el partido de ida en la fase previa de la Copa Libertadores?

Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: "Llegó tarde el día del partido"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

José Jerí: Contraloría investigará contrataciones de jóvenes en el Despacho Presidencial tras visitar al presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025