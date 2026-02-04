¿Cuándo juega Alianza Lima contra 2 de Mayo por la vuelta en Copa Libertadores?

Alianza Lima volverá a enfrentar a 2 de Mayo este miércoles 11 de febrero desde las 7.30 p.m., hora peruana, por la Copa Libertadores 2026. Tras el partido de ida, que terminó 1-0 a favor del equipo guaraní. Los blanquiazules recibirán la visita de los paraguayos en el estadio Alejandro Villanueva, buscando realizar un mejor encuentro frente a su hinchada, luego del mal partido realizado en el estadio Río Parapití.

Cabe señalar que el ganador de este cruce se enfrentará a Sporting Cristal, por lo que los íntimos buscarán imponerse para medirse ante este conocido rival del Torneo Apertura de la Liga 1.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Alianza Lima contra 2 de Mayo?

Este partidazo está programado para el miércoles 11 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), que cuenta con una capacidad para 33.938 espectadores.

¿A qué hora es el partido de vuelta entre Alianza Lima contra 2 de Mayo?

Este compromiso se jugará desde las 7.30 p.m. (hora peruana), y se espera un gran encuentro, en el que se prevé que el dominio sea de los íntimos, quienes deberán buscar la victoria desde el primer minuto.

Perú , Colombia, Ecuador: 7.30 p.m.

, 7.30 p.m. Bolivia, Venezuela: 8.30 p.m.

8.30 p.m. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 9.30 p.m.

¿Dónde ver el partido de vuelta entre Alianza Lima contra 2 de Mayo?

El partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo se podrá seguir por la señal de ESPN; además, vía streaming se transmitirá por Disney Plus para toda Latinoamérica.