Deportes

Alianza Lima - 2 de Mayo por la Copa Libertadores: fecha, hora y canal de TV para ver partido de vuelta por la primera fase

En el estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima y 2 de Mayo se enfrentan por la vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores.

Alianza Lima y 2 de Mayo se enfrentan por la vuelta de la primera fase en la Copa Libertadores. Foto: composición LR/Alianza Lima/Copa Libertadores
Alianza Lima y 2 de Mayo se enfrentan por la vuelta de la primera fase en la Copa Libertadores. Foto: composición LR/Alianza Lima/Copa Libertadores

Alianza Lima y 2 de Mayo se verán las caras nuevamente este miércoles 11 de febrero desde las 7.30 p. m. por el encuentro de vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores 2026. Los íntimos recibirán al equipo paraguayo en el estadio Alejandro Villanueva 'Matute', con la presión de cambiar el resultado momentáneo, luego de caer 1-0 en Paraguay. Tengamos en cuenta que la llave dura un total de 180 minutos, considerando que son duelos de ida y vuelta.

Este partido viene generando bastante expectativa por lo que puede hacer Alianza Lima. Con el marcador global en contra, los blanquiazules están en la obligación de revertir el resultado, teniendo en cuenta que son favoritos para pasar a la siguiente fase del torneo internacional. Por el lado de 2 de Mayo, igualó su último partido ante Cerro Porteño por la liga paraguaya y ahora buscará sellar su clasificación en su visita al Perú.

PUEDES VER: Pablo Guede responde a los que cuestionan los 8 cambios que hizo en Alianza Lima ante Comerciantes Unidos: "No tiene nada que ver"

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo?

Este encuentro está programado para iniciar a las 7.30 p.m. (hora peruana). A continuación, La República Deportes te ha preparado una lista de horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (12/02)

¿En qué canal ver Alianza Lima vs 2 de Mayo?

Para seguir este duelo, podrás hacerlo por el canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. Además, La República Deportes te llevará la cobertura online de manera gratuita para que sigas el minuto a minuto del partido.

Alineaciones del Alianza Lima vs 2 de Mayo: posibles onces titulares

  • Alianza Lima: Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal, Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Kevin Quevedo, Alan Cantero, Eryc Castillo, Paolo Guerrero
  • 2 de Mayo: Ángel Martínez, René Rodríguez, Camilo Saiz, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola, Ulises Coronel, Sergio Sanabria, Alan Gómez, Orlando Colmán, Sergio Fretes, Diego Acosta

PUEDES VER: Paolo Guerrero deja fuerte autocrítica pese al triunfo 2-1 de Alianza Lima contra Comerciantes Unidos: "No debimos pasar contratiempos"

lr.pe

Pronósticos para el Alianza Lima vs 2 de Mayo

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre 2 de Mayo para el partido de vuelta.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,37), empate (4,45), gana 2 de Mayo (7,90)
  • Betano: gana Alianza Lima (1,37), empate (4,25), gana 2 de Mayo (8,75)
  • Bet365: gana Alianza Lima (1,33), empate (4,20), gana 2 de Mayo (9,00)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,40), empate (4,54), gana 2 de Mayo (9,50)
  • Coolbet: gana Alianza Lima (1,42), empate (4,50), gana 2 de Mayo (8,00)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,41), empate (4,50), gana 2 de Mayo (10,00)

Árbitros de Alianza Lima vs 2 de Mayo

Esta es la terna arbitral designada por la RFEF para impartir justicia en el partido entre peruanos y paraguayos.

  • Principal: Flavio de Souza
  • Asistente 1: Rodrigo Correa
  • Asistente 2: Rafael Alves
  • Cuarto árbitro: Rodrigo Pereira
  • VAR: Rodrigo D'Alonso
  • AVAR: Diego Pombo
