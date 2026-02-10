Alianza Lima vs Regatas EN VIVO por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver la fase 2
Partidazo, en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, la vigente campeona se mide ante las chorrillanas por la sexta jornada de la Etapa 2. Ambos equipo se prepararan para el Sudamericano de Clubes 2026.
Alianza Lima se enfrenta a Regatas, este miércoles de 11 de enero 4.30 p. m, por la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley. El partido clave de la segunda etapa lo podrás ver por Latina Televisión. La organización del campeonato optó por adelantar varios encuentros de esta fecha, considerando los compromisos internacionales que ambas instituciones deberán asumir en el Sudamericano de Clubes de Vóley, evento que se llevará a cabo en la ciudad de Lima.
Es importante destacar que Los equipos liderados por Facundo Morando y Horacio Bastit, así como la Universidad San Martín de Porres, representarán a Perú en el torneo continental. De este moto, las victorianas y chorrillanas también tomarán el cotejo como un simulacro previo al histórico certamen.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas por la Liga Peruana de Vóley?
En todo el territorio peruano, este Alianza Lima contra Regatas se podrá seguir a partir de las4.30 p. m. Será el segundo cotejo del día. La República Deportes te juega los horarios confirmados.
- Perú: 4:30 pm
- Colombia: 4:30 pm
- Argentina: 6:30 pm
- Brasil: 6:30 pm
- Chile: 4:30 pm
¿Dónde ver Alianza Lima vs Regatas por Liga Peruana de Vóley?
La transmisión de este encuentro se realizará a través de Latina, canal 2 en la señal abierta de Perú. Esta reconocida cadena de televisión posee los derechos para emitir todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley. Además, La República Deportes cubrirá todas las incidencias y el minuto a minuto del partido.
¿Cuánto cuestan las entradas para asistir al Alianza Lima vs Regatas por Liga Peruana de Vóley?
Los precios de las entradas para el Alianza Lima vs. Regatas, disponibles en la plataforma Joinnus, son variados y accesibles para los hinchas del deporte de la net.
- General - Segunda etapa: 20 soles
- Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles
- Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles
- Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles
Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley
Estos son los 3 partidos de la sexta fecha que se adelantaron. Todos se jugarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
- Olva Latino vs Deportivo Soan | 2.00 p. m.
- Alianza Lima vs Regatas Lima | 4.30 p. m.
- Universidad San Martín vs Rebaza Acosta | 7.00 p. m.