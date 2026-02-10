HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

José Jerí reaparece después de más de una semana

Deportes

Alineaciones Alianza Lima contra 2 de Mayo: el posible once de los blanquiazules para el partido de vuelta en Copa Libertadores

Alianza Lima se alista para el crucial partido de vuelta ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores, tras el 1-0 en el encuentro de ida.

Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo este miércoles 11. Foto: composición LR/Instagram
Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo este miércoles 11. Foto: composición LR/Instagram

Alianza Lima se prepara para el partido de vuelta ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores, luego del 1-0 registrado en el encuentro de ida. Este duelo se jugará en el estadio Alejandro Villanueva este miércoles 11 desde las 7.30 p.m. (hora peruana), por lo que los dirigidos por Pablo Guede deberán mantenerse enfocados, ya que será clave para sus aspiraciones.

Para este compromiso, Guede no contará con Guillermo Viscarra ni Esteban Pavez, quienes se lesionaron en el partido de ida ante el conjunto guaraní. El encuentro promete ser uno de los más vistos de la semana debido a la trascendencia del resultado.

PUEDES VER: Leao Butrón y su postura tras anuncio de Conar sobre publicación de audios del VAR: “Cualquiera diría que lo hacen por la presión”

lr.pe

Posible alineación Alianza Lima contra 2 de Mayo

Para este encuentro, Alianza Lima no contará con su portero titular, Guillermo Viscarra, por lo que le tocará defender el arco a Alejandro Duarte, quien llego en esta temporada y hará su estreno en la competición.

  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
  • 2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.

¿A qué hora juegan Alianza Lima y 2 de Mayo?

En Perú, el partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo por la Copa Libertadores comenzará a las 7.30 p. m. Recuerda que La República Deportes te llevará la cobertura completa del compromiso.

PUEDES VER: Mr. Peet reveló por qué Pedro Aquino no sería del gusto de Pablo Guede en Alianza Lima: "Tenía mucha expectativa"

lr.pe

Así llega Alianza Lima para el partido contra 2 de Mayo por Copa Libertadores

El conjunto blanquiazul, bajo el mando de Pablo Guede, está en la obligación de demostrar su jerarquía y revertir el resultado de 1-0 frente a su hinchada. Se espera un partido emocionante desde el primer momento, pues los blanquiazules deberán salir con determinación y convicción para remontar y enfrentar en la siguiente llave a Sporting Cristal.

Notas relacionadas
Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

LEER MÁS
Mr. Peet reveló por qué Pedro Aquino no sería del gusto de Pablo Guede en Alianza Lima: "Tenía mucha expectativa"

Mr. Peet reveló por qué Pedro Aquino no sería del gusto de Pablo Guede en Alianza Lima: "Tenía mucha expectativa"

LEER MÁS
DT de Bolivia confía en que Guillermo Viscarra jugará el repechaje pese a sufrir lesión con Alianza Lima: "Tenemos un reporte inicial"

DT de Bolivia confía en que Guillermo Viscarra jugará el repechaje pese a sufrir lesión con Alianza Lima: "Tenemos un reporte inicial"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

LEER MÁS
Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

LEER MÁS
Mr. Peet reveló por qué Pedro Aquino no sería del gusto de Pablo Guede en Alianza Lima: "Tenía mucha expectativa"

Mr. Peet reveló por qué Pedro Aquino no sería del gusto de Pablo Guede en Alianza Lima: "Tenía mucha expectativa"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

DT de 2 de Mayo le tira la presión Alianza Lima previo al partido de vuelta en Copa Libertadores: "Somos un club debutante"

Christian Domínguez confronta a Santi Lesmes por decir que casi se pelearon en 'El gran show': "Me hubiera gustado que me peche"

Milagros Jáuregui y el albergue 'La casa del Padre': niñas víctimas de violación expuestas, desapariciones y una menor asesinada

Deportes

DT de 2 de Mayo le tira la presión Alianza Lima previo al partido de vuelta en Copa Libertadores: "Somos un club debutante"

Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras derrota agónica de Sporting Cristal ante Melgar: "Nos gusta mucho regalar goles"

Barcelona - Atlético Madrid: día, hora y canal de TV para ver las semifinales de la Copa del Rey 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Milagros Jáuregui y el albergue 'La casa del Padre': niñas víctimas de violación expuestas, desapariciones y una menor asesinada

Poder Judicial conforma comisión para reforma del sistema de justicia

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025