Alianza Lima se prepara para el partido de vuelta ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores, luego del 1-0 registrado en el encuentro de ida. Este duelo se jugará en el estadio Alejandro Villanueva este miércoles 11 desde las 7.30 p.m. (hora peruana), por lo que los dirigidos por Pablo Guede deberán mantenerse enfocados, ya que será clave para sus aspiraciones.

Para este compromiso, Guede no contará con Guillermo Viscarra ni Esteban Pavez, quienes se lesionaron en el partido de ida ante el conjunto guaraní. El encuentro promete ser uno de los más vistos de la semana debido a la trascendencia del resultado.

Posible alineación Alianza Lima contra 2 de Mayo

Para este encuentro, Alianza Lima no contará con su portero titular, Guillermo Viscarra, por lo que le tocará defender el arco a Alejandro Duarte, quien llego en esta temporada y hará su estreno en la competición.

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.

¿A qué hora juegan Alianza Lima y 2 de Mayo?

En Perú, el partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo por la Copa Libertadores comenzará a las 7.30 p. m. Recuerda que La República Deportes te llevará la cobertura completa del compromiso.

Así llega Alianza Lima para el partido contra 2 de Mayo por Copa Libertadores

El conjunto blanquiazul, bajo el mando de Pablo Guede, está en la obligación de demostrar su jerarquía y revertir el resultado de 1-0 frente a su hinchada. Se espera un partido emocionante desde el primer momento, pues los blanquiazules deberán salir con determinación y convicción para remontar y enfrentar en la siguiente llave a Sporting Cristal.