Telefe ya había transmitido el partido de ida entre Alianza Lima y 2 de Mayo. Foto: composición de LR/AFP

Pese a la derrota que Alianza Lima sufrió en su debut por la Copa Libertadores 2026, sus hinchas mantienen mucha expectativa por el segundo partido ante el club paraguayo 2 de Mayo. Para clasificar a la siguiente fase, el equipo íntimo debe remontar el marcador global adverso ganando por dos o más goles de diferencia.

Además de los miles de hinchas que asistirán a Matute para alentar a los dirigidos por Pablo Guede, muchos más estarán pendientes de cada acción a través de ESPN, cadena internacional que cuenta con los derechos de transmisión del torneo. Quienes no tengan la posibilidad de sintonizar dicha señal de cable, de igual forma podrán ver el encuentro, sin costo alguno, a través del canal argentino Telefe.

¿Cómo ver gratis el partido de Alianza Lima por Telefe?

La transmisión de este compromiso a través de Telefe se podrá seguir desde el canal oficial de YouTube de la popular casa televisiva. El cotejo estará disponible para el público en general no solo en territorio peruano, sino también en la mayoría de países de Sudamérica (excepto Chile, donde irá por Chilevisión), Centroamérica y México.

Esta no será la primera vez que Telefe transmita a Alianza Lima en la Copa Libertadores, pues la semana pasada ya había emitido por su señal el choque en Asunción. Además, en el 2025 hizo lo propio con el cruce de los blanquiazules ante Deportes Iquique.

Una segunda opción algo menos conocida para ver gratis el duelo es hacerlo a través de la página web de Pluto TV. Esta plataforma también cuenta con los derechos para transmitir algunos juegos de la Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo juega Alianza Lima ante 2 de Mayo?

La revancha entre peruanos y paraguayos se llevará a cabo este miércoles 11 de febrero, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva. El ganador de esta llave se medirá en la siguiente ronda contra Sporting Cristal.