Carlos Bustos no descarta volver a Alianza Lima. En una reciente entrevista con L1 Max, el actual técnico de UTC ilusionó a los hinchas al no cerrarle las puertas a un posible regreso al conjunto de La Victoria, destacando los logros obtenidos con los íntimos, ya que, pese a no contar con el mejor equipo en ese momento, logró ser campeón de la Liga 1 en 2021.

Además, reconoció que se adaptaron a lo que tenían, señalando que competían de igual a igual con cualquier rival, especialmente con Sporting Cristal, que esa temporada venía haciendo bien las cosas. Sin embargo, sorprendió al señalar que le hubiera gustado jugar de otra manera, aunque valoró los resultados obtenidos.

Carlos Bustos no descarta volver a Alianza Lima

"Puede ser que en algún momento se pueda presentar. Yo también soy bastante equilibrado y autocrítico. Me tocó estar en un momento bien difícil. Creo que, sin ser el mejor equipo en ese momento de la competencia, fuimos campeones. Hicimos las bases de lo que fueron los dos últimos títulos", empezó diciendo Bustos.

"Después, las inversiones de Alianza fueron mucho más importantes y de repente no nos tocó conseguir estar nuevamente festejando", complementó el actual entrenador de UTC.

Carlos Bustos recuerda el equipo dirigió en Alianza Lima

En otro momento de la conversación, Bustos habló sobre cómo, cuando dirigió a Alianza Lima, tuvo que adaptar el equipo para que pudiera competir de la mejor manera.

"La gente se puede quedar con un poco de la imagen del desarrollo futbolístico que nosotros tuvimos. Nosotros nos adaptamos a lo que era mejor para poder competir mejor", empezó diciendo.

"En ese momento prevalecía lo que hacía cristal en esos años, y afortunadamente nosotros creo que le ganamos a un gran Cristal, a lo mejor con un poco menos de argumentos, pero con ideas claras de ir a lo que convenía", agregó Bustos.

"Me hubiera gustado jugar de mejor manera, pero era un equipo que tenía bien claro cómo hacerlo, que era ir en búsqueda de los resultados, y los resultados los obtuvimos", sentenció.