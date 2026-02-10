HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero
Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     
EN VIVO

🚨¿PERÚ en la cancha de EE. UU.? Se JUEGAN S/7.000 MILLONES | #las10deldía

Fútbol Peruano

Carlos Bustos ilusiona con un posible regreso a Alianza Lima: “Puede ser que en algún momento se pueda presentar”

El actual entrenador de UTC no dudó en recordar su paso por Alianza Lima en una reciente entrevista, donde señaló que, pese a no tener el mejor equipo, fueron campeones.

Carlos Bustos habló sobre si podría volver a Alianza Lima. Foto: composición LR/difusión
Carlos Bustos habló sobre si podría volver a Alianza Lima. Foto: composición LR/difusión

Carlos Bustos no descarta volver a Alianza Lima. En una reciente entrevista con L1 Max, el actual técnico de UTC ilusionó a los hinchas al no cerrarle las puertas a un posible regreso al conjunto de La Victoria, destacando los logros obtenidos con los íntimos, ya que, pese a no contar con el mejor equipo en ese momento, logró ser campeón de la Liga 1 en 2021.

Además, reconoció que se adaptaron a lo que tenían, señalando que competían de igual a igual con cualquier rival, especialmente con Sporting Cristal, que esa temporada venía haciendo bien las cosas. Sin embargo, sorprendió al señalar que le hubiera gustado jugar de otra manera, aunque valoró los resultados obtenidos.

PUEDES VER: Leao Butrón y su postura tras anuncio de Conar sobre publicación de audios del VAR: “Cualquiera diría que lo hacen por la presión”

lr.pe

Carlos Bustos no descarta volver a Alianza Lima

"Puede ser que en algún momento se pueda presentar. Yo también soy bastante equilibrado y autocrítico. Me tocó estar en un momento bien difícil. Creo que, sin ser el mejor equipo en ese momento de la competencia, fuimos campeones. Hicimos las bases de lo que fueron los dos últimos títulos", empezó diciendo Bustos.

"Después, las inversiones de Alianza fueron mucho más importantes y de repente no nos tocó conseguir estar nuevamente festejando", complementó el actual entrenador de UTC.

PUEDES VER: Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

lr.pe

Carlos Bustos recuerda el equipo dirigió en Alianza Lima

En otro momento de la conversación, Bustos habló sobre cómo, cuando dirigió a Alianza Lima, tuvo que adaptar el equipo para que pudiera competir de la mejor manera.

"La gente se puede quedar con un poco de la imagen del desarrollo futbolístico que nosotros tuvimos. Nosotros nos adaptamos a lo que era mejor para poder competir mejor", empezó diciendo.

"En ese momento prevalecía lo que hacía cristal en esos años, y afortunadamente nosotros creo que le ganamos a un gran Cristal, a lo mejor con un poco menos de argumentos, pero con ideas claras de ir a lo que convenía", agregó Bustos.

"Me hubiera gustado jugar de mejor manera, pero era un equipo que tenía bien claro cómo hacerlo, que era ir en búsqueda de los resultados, y los resultados los obtuvimos", sentenció.

Notas relacionadas
Florangel Terrero, voleibolista puertorriqueña de Géminis, confesó que quedó impresionada con hinchada de Alianza Lima: "Son fuertes"

Florangel Terrero, voleibolista puertorriqueña de Géminis, confesó que quedó impresionada con hinchada de Alianza Lima: "Son fuertes"

LEER MÁS
Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

LEER MÁS
DT de 2 de Mayo le tira la presión Alianza Lima previo al partido de vuelta en Copa Libertadores: "Somos un club debutante"

DT de 2 de Mayo le tira la presión Alianza Lima previo al partido de vuelta en Copa Libertadores: "Somos un club debutante"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

LEER MÁS
Administrador de Sport Boys cuestiona decisión de Conar de publicar audios del VAR tras reclamo de Universitario: “Nuestra indignación”

Administrador de Sport Boys cuestiona decisión de Conar de publicar audios del VAR tras reclamo de Universitario: “Nuestra indignación”

LEER MÁS
FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso empataron en el último partido por la fecha 2 del Torneo Apertura

FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso empataron en el último partido por la fecha 2 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Carlos Bustos ilusiona con un posible regreso a Alianza Lima: “Puede ser que en algún momento se pueda presentar”

¡Locura total! Romeo Santos y Prince Royce tendrán segunda fecha de su concierto en el Estadio Nacional de Lima

No es China: este país de Asia romperá récord histórico con el estadio más grande del mundo para 135.000 asistentes y estará listo en 2028

Fútbol Peruano

Administrador de Sport Boys cuestiona decisión de Conar de publicar audios del VAR tras reclamo de Universitario: “Nuestra indignación”

Carlos Galván responsabilizó a Williams Riveros por polémico penal contra Universitario: "Estira el brazo por desesperación"

Leao Butrón y su postura tras anuncio de Conar sobre publicación de audios del VAR: “Cualquiera diría que lo hacen por la presión”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP a Renovación Popular sobre abusos a niñas: “No resuelve este problema porque no cree en la vida ni en la familia”

Congreso: van 63 firmas para convocar a Pleno extraordinario y debatir censura de José Jerí

Oxenford compara celda de Alberto Fujimori con la de otros exmandatarios: “Esa sí era una cárcel dorada, un departamento”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025