Los jugadores de 2 de Mayo ya se encuentran en Perú para lo que será su partido de vuelta por la Copa Libertadores ante Alianza Lima, este miércoles 11 de febrero desde las 7.30 p.m. (hora peruana). Tras su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, futbolistas del club guaraní se animaron a dar sus impresiones de cara a este compromiso, entre ellos Pedro Sosa, capitán del equipo.

En sus palabras, no dudó en hablar sobre el enfrentamiento ante Alianza, mostrando respeto por el club blanquiazul, al que visitarán en el Alejandro Villanueva. Sin embargo, reconoció que las expectativas son grandes y que han llegado para realizar un gran partido. Además, al ser consultado sobre Paolo Guerrero, no dudó en llenarlo de elogios.

Pedro Sosa llenó de elogios a Paolo Guerrero

Tras la pregunta, Sosa no dudó en resaltar la calidad del delantero de la selección peruana, además de manifestar su admiración. "Paolo Guerrero es un ídolo, que le vamos a decir, crack. Hay que disfrutar", fueron las palabras del jugador de 2 de Mayo.

Capitán de 2 de Mayo sobre partido contra Alianza Lima

En otro momento, habló de lo que significa enfrentarse a Alianza por la Copa Libertadores.

"Las expectativas son grandes, estamos muy felices de estar acá. Es una motivación muy grande jugar con esta clase de rivales. Sabemos lo que es Alianza, son equipos coperos, y el respeto es grande por ellos", empezó diciendo para las cámaras de Inka Digital TV.

"Nosotros venimos a disfrutar, a demostrar lo que es nuestro. Somos paraguayos, y estamos preparados para estas cosas (...) No nos molestó (que vean a Alianza como favoritos). Respetamos, es Alianza, y sabemos lo que tenemos que hacer mañana" sentenció Sosa.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra 2 de Mayo?

El segundo duelo entre Alianza Lima y 2 de Mayo se jugará este miércoles 11 de febrero, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva. Para remontar la serie y clasificar a la fase previa 2, los íntimos deben ganar por dos o más goles de diferencia.