Universitario sigue dando que hablar, tras el polémico empate contra Cusco FC por la segunda fecha del Torneo Apertura. El tricampeón de la Liga 1 quiere pasar la hoja lo más rápido posible con una contundente victoria ante Cienciano. La buena noticia para los hinchas 'cremas' es que Sekou Gassama estaría listo para debutar con la camiseta número '90'. El popular club de Ate necesita reforzar la ofensiva.

El estreno del futbolista senegalés-español genera expectativa por su imponente físico y la inusual demora para unirse a la plantilla. Su experiencia en Europa y la potencia que posee en ataque serán sus principales armas. Gassama tendrá que adaptarse en tiempo récord.

¿Cuándo debuta Sekou Gassama con Universitario en Liga 1?

Los hinchas 'cremas' tiene dudas sobre el rendimiento de Sekou Gassama con la 'U', ya que hasta ahora no lo han visto ni en partidos amistosos e incluso llega con poco rodaje. Sin embargo, la espera terminó, "En la tercera fecha sale en lista Gassama, aún no debutan Silveira y Gassama" , reveló el periodista deportivo Gustavo Peralta en L1 MAX. De esta forma, el '9' de 30 años se estrenaría el viernes 13 de feberero ante Cienciano a las 8:30 pm.

¿Kevin Ortega será sancionado tras arbitraje en el Cusco FC vs Universitario?

El presidente de la Conar, al ser consultado sobre un castigo hacia Kevin Ortega, señaló que se tomarán medidas por lo acontecido en el partido entre los de Javier Rabanal y Miguel Ángel Rondelli. "Cuando suceden este tipo de situaciones tenemos que tomar correctivos contra los implicados. El árbitro del VAR y el juez de campo son los que tiene la responsabilidad mayor", aseguró

Así fue el penal que cobró Kevin Ortega para Cusco FC

Sobre el minuto 86', el colegiado FIFA fue llamado por el VAR para revisar una acción en el área de la 'U'. Al analizar la repetición de la jugada, el árbitro concluyó que Williams Riveros cometió falta en contra de Aldair Fuentes, por lo cual sancionó el penal y amonestó con tarjeta amarilla al defensa del conjunto estudiantil.