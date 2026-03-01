HOYSuscripcion LR Focus

Universitario vs AL: ¿a qué hora es el partido por la Liga Peruana de Vóley?
Deportes

USMP ganó a Circolo, pero podría perder los puntos por alineación indebida similar a Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley

Las 'Santas' derrotaron 3-2 al Circolo, pero un error en la alineación por el número de extranjeras en cancha desató una nueva polémica en la Liga Peruana de Vóley. Circolo reclamará los puntos.

USMP en polémica por alineación indebida. Foto: Lr/Latina
USMP en polémica por alineación indebida. Foto: Lr/Latina

USMP protagonizó un partidazo ante Circolo Sportivo Italiano por la Liga Peruana de Vóley. Las 'Santas' remontaron el partido firmando un marcador final de 3-2 (22-25, 25-27, 25-16, 25-23 y 15-11) Las 'Circolistas' se adelantaron gracias a la destacada actuación de la jugadora argentina Eugenia Nosach, pero no pudieron con la experiencia de las excampeonas de la LNSV. Sin embargo, un error en la alineación de extranjeras puede complicar todo.

La Universidad San Martín, tras su reciente victoria, alcanza los 48 puntos y se mantiene en la cima de la segunda etapa del torneo nacional. En cambio, Circolo Sportivo Italiano acumula 24 unidades, posicionándose en el séptimo lugar de la clasificación. Pese a ello, el sexteto de Pueblo Libre ha decidido presentar un reclamo que podría modificar el resultado del encuentro y, potencialmente, restar puntos a su oponente.

lr.pe

¿Qué pasó en el partido entre USMP y Circolo por Liga Peruana de Vóley?

Previo al inicio del quinto y último set, se produjo un incidente que generó polémica. Durante el cuarto parcial, el DT de San Martín intentó realizar una sustitución con cuatro extranjeras en la cancha, a pesar de que el reglamento establece un límite de tres. El técnico se percató del error y detuvo el cambio antes de que el juego se reanudara, evitando así la infracción. Sin embargo, este episodio provocó un intenso debate en el Polideportivo Lucha Fuentes e incluso la capitana de Regatas presentó un reclamo en mesa. De este modo, se abrirán las investigaciones correspondientes.

lr.pe

Programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley

Estos son los primeros resultados de los partidos correspondientes a esta jornada.

Sábado 28 de febrero

  • Deportivo Géminis 3-0 Deportivo Soan (25-22, 25-16 y 25-16)
  • Regatas Lima 3-0 Rebaza Acosta (25-15, 25-15 y 25-18)
  • San Martín 3-2 Circolo Sportivo Italiano (22-25, 25-27, 25-16, 25-23 y 15-11)

Domingo 1 de marzo

  • Atlético Atenea vs Olva Latino | 3:00 p. m. | Polideportivo Lucha Fuentes
  • Universitario de Deportes vs Alianza Lima | 5:00 p. m. | Polideportivo Lucha Fuentes.

lr.pe

¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley?

Para ver todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley, podrás hacerlo mediante la señal de Latina Televisión, que ofrece la cobertura completa de los encuentros del campeonato peruano de vóley. Podrás seguirlos tanto por señal abierta como a través de su página web y su aplicación oficial.

