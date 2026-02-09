HOYSuscripcion LR Focus

Thaisa Mcleod lapida a sus críticos tras vencer a Universitario: “Hay gente que se rasca la panza y no sabe qué es este deporte”

La joven atacante peruana rompió el bloque de la 'U' con potentes mates y sorprendió al registrar 18 puntos. De este modo, la MVP de Atenea fue pieza clave para aplastar 3-0 a las 'Pumas'

Thaisa Mcleod responde sin filtro las criticas en el vóley peruano. Foto: Lr/La Cátedra Deportes
Atenea sorprendió a los hinchas de la Liga Peruana de Vóley, en el Polideportivo Lucha Fuentes, luego de superar 3-0 a Universitario. La MVP del partido fue la atacante Thaisa Macleod, ya que fue pieza clave con sus potentes e incluso registró 18 puntos (62% de efectividad de juego y 68% de eficiencia de juego) Sin duda, la jugadora de 24 años brilló en el sexteto de las 'Diosas' y arremetió contra sus principales criticos.

Leod subrayó la importancia del trabajo en equipo como factor determinante en la victoria en sets corridos contra las ‘Pumas’ durante el último fin de semana. La atacante se enfoca en el trabajo físico, gimnasio y evitar leer comentarios negativos en redes sociales.

¿Qué dijo Thaisa Mcleod a sus críticos luego de vencer a Universitario?

No es un secreto que la jugadora de la selección peruana de vóley y excampeón de la LNSV suele ser cuestiona por su físico, pero no se queda callada. "Estoy contenta con la importante victoria ante un gran equipo como la 'U'. Las críticas no me dan de comer, las críticas no me hacen nada, la verdad. Yo siempre digo que el trabajo en equipo es lo más importante y el apoyo que tengo internamente es más importante que el apoyo de la gente que se rasca la panza y no sabe qué es el voleibol”, disparó Thaisa Mcleod en La Cátedra Deportes.

Asimismo, resaltó la preparación física que viene realizando. “Estoy todo el día en el gimnasio, todo el día fortaleciendo mis piernas, porque obviamente esos son los resultados que se obtienen, como la victoria a Universitario. Tenemos que seguir trabajando, seguir haciendo todo lo que se necesita para poder seguir aportando, porque la liga es larga”, enfatizó el la joven atacante peruana.

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Todos los partidos de esta segunda etapa del torneo se podrán ver a través de la multiplataforma del canal Latina (TV, web y app), pero también estará disponible completamente gratis a través de la página web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

Entradas para la Liga Peruana de Vóley

La venta de entradas para los partidos de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley se realiza a través de la página web Joinnus. Estos son los precios.

  • General: 20 soles
  • Norte: 30 soles
  • Sur: 30 soles
  • Oriente: 40 soles
  • Occidente: 50 soles.
