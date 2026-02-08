HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Javier Rabanal cuestiona el penal cobrado por Kevin Ortega a Universitario ante Cusco FC: "Hemos solicitado los audios del VAR"

El técnico español se pronunció sobre la decisión arbitral de Kevin Ortega, luego del partido ante los cusqueños, cuestionando la falta de pruebas que justificaran el cambio de opinión tras la revisión del VAR

Javier Rabanal incómodo por el arbitraje contra Universitario. Foto: Lr/Latin Media
Javier Rabanal incómodo por el arbitraje contra Universitario. Foto: Lr/Latin Media

Universitario empató 1-1 contra Cusco FC, en la ciudad imperial, por la segunda fecha del Torneo Apertura. Sin embargo, la desazón sigue intacta por el polémico penal en el último minuto, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, que impidió que el tricampeón de la Liga 1 se lleve 3 puntos valiosos. El arbitraje fue duramente cuestionado por algunas figuras de la 'U' como Jairo Concha y Andy Polo. Por este motivo, Javier Rabanal rompió su silencio y habló sobre Kevin Ortega.

El vigente campeón sufrió más de la cuenta en Cusco, pero igual se las ingenió para adelantarse en el marcado con Álex Valera a la cabeza. Los 'cremas' se tiraron atrás para cerrar el parido, pero no se imaginaron el desacierto arbitral. Rabanal respalda a Franco Velazco

PUEDES VER: Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

lr.pe

¿Qué dijo Javier Rabanal sobre el polémico penal de Kevin Ortega?

El técnico español analizó lo sucedido en el partido y el ajustado resultado. "Cusco es uno de los equipos más fuertes del campeonato. En un momento estuvimos para llevarnos los tres puntos y todavía falta mucho. Si tienes una chance de ganar aquí, tienes que hacer todo para aprovecharla", comentó en conferencia de prensa y aseguró que se tomaría un tiempo para ver los videos del debatible penal.

Ya en Lima, al ser abordado por la prensa, no eludió las preguntas sobre el polémico penal de Kevin Ortega. "El árbitro no pita penal en una primera instancia, pero lo llama el VAR y no hay ninguna imagen que lo lleve a él a cambiar de opinión. No entiendo su cambio de opinión de un momento a otro. Hemos solicitado los audios del VAR, ya que queremos escuchar lo que hablaron entre ellos", sentenció Javier Rabanal en Latin Media.

PUEDES VER: Jairo Concha y Andy Polo arremeten contra Kevin Ortega por arbitraje en el Cusco FC ante Universitario: "Cómo vas a cobrar ese penal"

lr.pe

José Carabalí sobre penal cobrado por Kevin Ortega: "Dijo que se equivocó"

"El árbitro al último dice que se equivocó. La verdad no sé por qué cobró penal. Algunos compañeros escucharon que dijo que se equivocó", declaró el ecuatoriano en diálogo con L1 Max al ser consultado por el desempeño del arbitraje.

"No estuve cerca de la jugada, pero creo que es algo que el VAR intuye. Sobre el penal no puedo decir nada, porque no he visto la falta que cobran", agregó el futbolista.

PUEDES VER: Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

lr.pe

Álvaro Barco sobre Kevin Ortega: "Imposible que haya visto penal"

"Siempre venir a Cusco es muy difícil. Jugar en la altura ante un buen equipo es doblemente difícil. Siempre digo que, cuando uno va a jugar a la altura, el equipo local juega con 12. Esta vez jugó con 13, porque es imposible que el árbitro haya visto penal. Fue un invento absoluto. El árbitro inventó algo que todo el estadio no vio, solo él y el VAR. Nos quita 2 puntos que creo que merecíamos, porque hicimos un buen partido”, declaró Barco al final del compromiso.

Notas relacionadas
Miguel Rondelli resta importancia a la polémica de Kevin Ortega en Cusco FC ante Universitario: "Tuvo errores para los dos lados"

Miguel Rondelli resta importancia a la polémica de Kevin Ortega en Cusco FC ante Universitario: "Tuvo errores para los dos lados"

LEER MÁS
Jairo Concha y Andy Polo arremeten contra Kevin Ortega por arbitraje en el Cusco FC ante Universitario: "Cómo vas a cobrar ese penal"

Jairo Concha y Andy Polo arremeten contra Kevin Ortega por arbitraje en el Cusco FC ante Universitario: "Cómo vas a cobrar ese penal"

LEER MÁS
Álvaro Barco y su fuerte queja tras empate de Universitario con polémico penal: "Fue un invento absoluto"

Álvaro Barco y su fuerte queja tras empate de Universitario con polémico penal: "Fue un invento absoluto"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

LEER MÁS
Sporting Cristal perdió contra Melgar y sigue sin ganar en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal perdió contra Melgar y sigue sin ganar en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Kevin Ortega habría admitido que se equivocó en cobrar penal para Cusco FC ante Universitario

Kevin Ortega habría admitido que se equivocó en cobrar penal para Cusco FC ante Universitario

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Javier Rabanal cuestiona el penal cobrado por Kevin Ortega a Universitario ante Cusco FC: "Hemos solicitado los audios del VAR"

Sunat amplía su poder de cobranza y podrá embargar fondos retenidos de empresas por deudas tributarias

Alineaciones de Real Madrid vs Valencia EN VIVO: juegan HOY LaLiga de España vía DSports

Deportes

Administrador de Universitario anuncia que pedirá audios del VAR y evaluación de árbitros tras empate ante Cusco FC

Alineaciones de Real Madrid vs Valencia EN VIVO: juegan HOY LaLiga de España vía DSports

Con polémica en el final, Universitario empató 1-1 ante Cusco FC por el Apertura de la Liga 1

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

JNE evaluó apelación de la candidatura de Walter Lozano 'Bica' al Senado: declaró fundado en parte su recurso

Carlos Álvarez seguirá como candidato de País para Todos tras polémica por franja electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025