Universitario empató 1-1 contra Cusco FC, en la ciudad imperial, por la segunda fecha del Torneo Apertura. Sin embargo, la desazón sigue intacta por el polémico penal en el último minuto, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, que impidió que el tricampeón de la Liga 1 se lleve 3 puntos valiosos. El arbitraje fue duramente cuestionado por algunas figuras de la 'U' como Jairo Concha y Andy Polo. Por este motivo, Javier Rabanal rompió su silencio y habló sobre Kevin Ortega.

El vigente campeón sufrió más de la cuenta en Cusco, pero igual se las ingenió para adelantarse en el marcado con Álex Valera a la cabeza. Los 'cremas' se tiraron atrás para cerrar el parido, pero no se imaginaron el desacierto arbitral. Rabanal respalda a Franco Velazco

¿Qué dijo Javier Rabanal sobre el polémico penal de Kevin Ortega?

El técnico español analizó lo sucedido en el partido y el ajustado resultado. "Cusco es uno de los equipos más fuertes del campeonato. En un momento estuvimos para llevarnos los tres puntos y todavía falta mucho. Si tienes una chance de ganar aquí, tienes que hacer todo para aprovecharla", comentó en conferencia de prensa y aseguró que se tomaría un tiempo para ver los videos del debatible penal.

Ya en Lima, al ser abordado por la prensa, no eludió las preguntas sobre el polémico penal de Kevin Ortega. "El árbitro no pita penal en una primera instancia, pero lo llama el VAR y no hay ninguna imagen que lo lleve a él a cambiar de opinión. No entiendo su cambio de opinión de un momento a otro. Hemos solicitado los audios del VAR, ya que queremos escuchar lo que hablaron entre ellos", sentenció Javier Rabanal en Latin Media.

José Carabalí sobre penal cobrado por Kevin Ortega: "Dijo que se equivocó"

"El árbitro al último dice que se equivocó. La verdad no sé por qué cobró penal. Algunos compañeros escucharon que dijo que se equivocó", declaró el ecuatoriano en diálogo con L1 Max al ser consultado por el desempeño del arbitraje.

"No estuve cerca de la jugada, pero creo que es algo que el VAR intuye. Sobre el penal no puedo decir nada, porque no he visto la falta que cobran", agregó el futbolista.

Álvaro Barco sobre Kevin Ortega: "Imposible que haya visto penal"

"Siempre venir a Cusco es muy difícil. Jugar en la altura ante un buen equipo es doblemente difícil. Siempre digo que, cuando uno va a jugar a la altura, el equipo local juega con 12. Esta vez jugó con 13, porque es imposible que el árbitro haya visto penal. Fue un invento absoluto. El árbitro inventó algo que todo el estadio no vio, solo él y el VAR. Nos quita 2 puntos que creo que merecíamos, porque hicimos un buen partido”, declaró Barco al final del compromiso.