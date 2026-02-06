HOYSuscripcion LR Focus

Franco Velazco sobre supuesto examen aprobado por Williams Riveros: "No nos apoyamos en trascendidos"

El administrador de Universitario se refirió al rumor según el cual el defensa sí habría aprobado su examen de nacionalización antes de ser inscrito por el club como extranjero.

Franco Velazco aclaró la situación de Williams Riveros. Foto: composición de LR/Universitario/captura de Jax Latin Media
La novela en torno a Williams Riveros y su fallido intento de nacionalización sigue sumando capítulos. Vía redes sociales, este viernes circuló el rumor de que el defensa sí habría aprobado el examen para obtener la nacionalidad peruana, pero que la documentación no llegó a tiempo a Universitario, por lo cual el club crema decidió inscribir al jugador en la Liga 1 2026 como extranjero.

Consultado al respecto por esta situación, el administrador Franco Velazco fue enfático al señalar que su gestión no se apoya en trascendidos y reveló que ya había recibido información oficial de Migraciones acerca del resultado de la prueba rendida por el futbolista.

¿Qué dijo Franco Velazco sobre el examen de nacionalización de Williams Riveros?

"No nos apoyamos en trascendidos. Una institución seria del Estado como es Migraciones ya nos informó y el tema está cerrado. Según la norma, él (Riveros) tiene una opción más para fines de febrero. Estamos evaluando si es prudente que rinda el examen nuevamente o ya no y simplemente esperamos que todo siga su trámite regular", declaró el directivo antes de su viaje al Cusco.

Al haber ya inscrito a 'Tarzán' como foráneo, la 'U' tendrá que mantenerlo en dicha condición el resto del año incluso si el zaguero se nacionaliza más adelante. Por ello, Velazco indicó que conversará con el director deportivo Álvaro Barco y el DT Javier Rabanal para decidir si insistir o no con la naturalización de Riveros.

Williams Riveros desaprobó dos veces el examen de nacionalización. Foto: Liga 1

"Lo estamos conversando ahora con la gerencia deportiva. Aprovechando el viaje a Cusco me reuniré con Álvaro y ahí vamos a tomar una decisión también con el comando técnico", agregó.

Williams Riveros quedó apto para jugar con Universitario

Tras cumplir la fecha de sanción que arrastraba desde el año pasado en la primera jornada de esta Liga 1 2026, el paraguayo no tiene impedimento alguno para debutar en el Torneo Apertura. Ante Cusco FC, podrá jugar como titular o esperar una oportunidad en el banco de suplentes.

