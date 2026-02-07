HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Universitario vs Atenea EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2026: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

El partido por la LPV se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, que tiene capacidad para 6.000 espectadores. Sigue aquí la cobertura completa del evento.

Universitario vs Atenea EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR
Universitario vs Atenea EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR

El actual líder de la Liga Peruana de Vóley, Universitario de Deportes, se enfrentará este domingo 8 a Atenea desde las 5.00 p.m. (hora peruana), en un encuentro por la fecha del torneo. La ‘U’, tras vencer por tres sets a cero a Regatas Lima, buscará una nueva victoria para seguir consolidándose como puntera en la tabla de posiciones. Este partido se podrá seguir por la señal de Latina Televisión, que cuenta con los derechos televisivos. Además, podrás seguirlo aquí, en La República Deportes, con marcador actualizado minuto a minuto.

El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, donde se espera una gran afluencia de hinchas de ambos conjuntos en un ambiente deportivo y festivo. El recinto tiene capacidad para recibir aproximadamente a 6.000 espectadores.

PUEDES VER: Pronóstico de Universitario vs Cusco FC HOY por partido de la fecha 2 en el Torneo Apertura 2026

lr.pe

¿A qué hora es el Universitario vs Atenea?

El encuentro entre Universitario vs Atenea por la LPV, se podrá seguir desde las 5.00 p.m. (hora peruana). A continuación, la lista de horarios para otros países.

  • Perú: 5.00 p.m.
  • Colombia, Ecuador: 5.00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela: 6.00 p.m.
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil (Brasilia): 7.00 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs Atenea?

El partido entre Universitario vs Atenea se podrá ver EN VIVO y DIRECTO por la señal de Latina Televisión. Además, vía streaming podrás seguirlo a través de su página web y su app oficial. También tendrás la opción de seguir la cobertura completa aquí, en La República Deportes.

Precios de las entradas para ver Universitario vs Atenea

Estos son los precios de las entradas para el Universitario vs Atenea, disponibles en la plataforma Joinnus:

  • General - Segunda etapa: 20 soles
  • Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles
  • Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles
  • Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles

PUEDES VER: Rafael Guzmán, 'joya' de Universitario, se convierte en nuevo jugador del Real Betis: los cremas se quedan un 30% del pase

lr.pe

Últimos partidos de Universitario vs Atenea

  • Universitario de Deportes F 3–0 Atenea F (02.11.25)
  • Universitario de Deportes F 3–1 Atenea F (22.02.25)
  • Universitario de Deportes F 3–0 Atenea F (12.02.25)
