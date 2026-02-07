Universitario vs Atenea EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2026: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

El actual líder de la Liga Peruana de Vóley, Universitario de Deportes, se enfrentará este domingo 8 a Atenea desde las 5.00 p.m. (hora peruana), en un encuentro por la fecha del torneo. La ‘U’, tras vencer por tres sets a cero a Regatas Lima, buscará una nueva victoria para seguir consolidándose como puntera en la tabla de posiciones. Este partido se podrá seguir por la señal de Latina Televisión, que cuenta con los derechos televisivos. Además, podrás seguirlo aquí, en La República Deportes, con marcador actualizado minuto a minuto.

El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, donde se espera una gran afluencia de hinchas de ambos conjuntos en un ambiente deportivo y festivo. El recinto tiene capacidad para recibir aproximadamente a 6.000 espectadores.

¿A qué hora es el Universitario vs Atenea?

El encuentro entre Universitario vs Atenea por la LPV, se podrá seguir desde las 5.00 p.m. (hora peruana). A continuación, la lista de horarios para otros países.

Perú: 5.00 p.m.

Colombia, Ecuador: 5.00 p.m.

Bolivia, Venezuela: 6.00 p.m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil (Brasilia): 7.00 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs Atenea?

El partido entre Universitario vs Atenea se podrá ver EN VIVO y DIRECTO por la señal de Latina Televisión. Además, vía streaming podrás seguirlo a través de su página web y su app oficial. También tendrás la opción de seguir la cobertura completa aquí, en La República Deportes.

Precios de las entradas para ver Universitario vs Atenea

Estos son los precios de las entradas para el Universitario vs Atenea, disponibles en la plataforma Joinnus:

General - Segunda etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles

Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles

Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles

Últimos partidos de Universitario vs Atenea