Sporting Cristal firmó un partido para el olvido ante Melgar, el Alberto Gallardo, por la segunda fecha del Torneo Clausura. El popular club del Rímac perdió en el último minuto 2-1 y se complica en el arranque de la Liga 1 2026. El club arequipeño nunca dejó de luchar e hizo daño por las bandas con Cristian Bordacahar, aunque Cristal también perdonó arriba. Por este motivo, Paulo Autuori habló fuerte en conferencia de prensa.

El partido de la fecha no defraudo, ya que fue parejo de inicio a fin. Los celeste merecieron algo más por las ocasiones de gol fabricadas y la posesión de balón como sello principal de Paulo Autuori. Sin embargo, un contragolpe liderado por Bernardo Cuesta acabó con la ilusión local.

¿Qué dijo Paulo Autuori sobre la derrota ante Melgar?

El entrenador de Sporting Cristal no pudo ocultar su incomodidad por el resultado. "Felicito al rival porque fue eficaz por las dos veces (goles) que regalamos. Nos gusta mucho regalar, ofrecer presentes. La gente habla y también hacemos goles. Todos los partidos, en altura y más. Ahora toca asumir la responsabilidad (...) Sufrimos goles sin asumir el mérito para el rival", enfatizó Paulo Autuori en conferencia de prensa.

Además, analizó el motivo de la inesperada derrota contra el cuadro arequipeño. "Perdemos porque tuvimos oportunidades y no fuimos eficaces para convertir. La eficacia es todo en el fútbol, ofensiva y defensivamente (...) Cuando tuvimos la expulsión con los cambios, fue para avanzar. Logramos el empate con esfuerzo e intentamos en los minutos finales. Así es que también ofrecimos una oportunidad (para Melgar)", añadió Autuori.



Melgar no declaró por su disputa con 1190 Sports por falta de pagos

Desde hace algunos meses, Melgar ha venido manifestando su malestar por los pagos pendientes por parte de la empresa que posee los derechos de transmisión del fútbol peruano.

Incluso, en una de sus publicaciones más recientes en redes sociales, el club recurrió a la ironía al sugerir que el clásico frente al Papá podría no ser transmitido, con el objetivo de motivar a los hinchas a adquirir sus entradas para que vayan al estadio.

A pesar de ello, 1190 Sports emitió un comunicado para confirmar que todos los partidos de la Liga 1 van a ser transmitidos. "Confirmamos de esta manera que la totalidad de los partidos de todos los clubes participantes de la Liga1 Te Apuesto 2026 serán transmitidos exclusivamente a través de L1 Max", sostuvo la empresa.