Alianza Lima debutará en la Copa Libertadores 2026 este miércoles 4 de febrero. Foto: composición LR/Alianza Lima/Copa de Primera APF

Alianza Lima arribará en las próximas horas a territorio paraguayo para empezar su camino en la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026. Luego de estrenarse con un triunfo ante Sport Huancayo en la Liga 1, los aficionados del conjunto blanquiazul esperan que su equipo muestre una gran actuación en el partido de ida contra 2 de Mayo en el Estadio Río Parapití.

En medio de este panorama, los seguidores del club victoriano recibieron una gran noticia: podrán ver el compromiso completamente gratis en toda Sudaméricana.

Partido Alianza Lima - 2 de Mayo se podrá ver gratis

A través de sus redes sociales, el canal argentino Telefe anunció que transmitirá el partido de Alianza Lima en Copa Libertadores a través de su canal de YouTube, tal como lo hicieron con algunos cotejos de los peruanos en la edición 2025.

Telefe anuncia la transmisión del partido Alianza Lima vs 2 de Mayo por fase 1 de la Copa Libertadores. Foto: Telefe

¿Cuándo juega Alianza Lima - 2 de Mayo?

El primer partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo de Paraguay tendrá lugar este miércoles 4 de febrero en Asunción. Los victorianos esperan conseguir un resultado positivo que les permita definir la serie en Matute el próximo miércoles 11.

¿A qué hora juega Alianza Lima con 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

Este partido, que marcará el estreno de los dirigidos por Pablo Guede en la presente edición de la Libertadores, se podrá seguir desde las 7.30 p.m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora paraguaya). Revisa los horarios para seguirlo en otros países:

Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.30 p.m.

Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 9.30 p.m.

¿Dónde ver el partido Alianza Lima versus 2 de Mayo por Copa Libertadores?

ESPN será el canal encargado de la transmisión por TV del partido Alianza Lima - 2 de Mayo para todos los países de Sudamérica; salvo en suelo argentino que irá a través de Fox Sports. Asimismo, la plataforma Disney Plus ofrece una cobertura completa.