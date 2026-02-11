Alianza Lima quedó listo para medirse a 2 de Mayo, en el Estadio Alejandro Villanueva, por la vuelta de la Copa Libertadores. El equipo de Pablo Guede sigue siendo favorito, aunque tendrá que remontar el resultado. Además, desde las 7:30 pm , el conjunto aliancista hará historia al alcanzar un sorprendente récord en el máximo torneo de clubes a nivel internacional. Se espera un estadio lleno para plasmar la presión.

Los Íntimos de La Victoria intentarán dar vuelta la serie y así conseguir su boleto a la Fase 2 para medirse a Sporting Cristal. La ida asombró a los hinchas aliancistas, ya que el cuadro paraguayo demostró que dentro de sus limitaciones suele dañar a sus rivales de contragolpe.

¿Cuál es el histórico récord que alcanzará Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores?

Cuando el árbitro brasileño Flavio Rodrigues de Souza suene su silbato, en Matute, Alianza Lima registrará 200 partidos en Copa Libertadores, ya que la viene disputando desde 1963. Hasta la fecha, el club ha acumulado 42 victorias, 42 empates y 115 derrotas en sus 199 presentaciones en este torneo. Durante este recorrido, los Íntimos de La Victoria han logrado anotar 186 goles, mientras que han recibido 341 tantos. En su mejor momento llegó 2 veces a las semifinales en 1976 y la segunda en 1978.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo?

En suelo peruano, la vuelta Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores empezará desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, te hemos preparado una guía de horarios.

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (jueves 5).

Alineaciones Alianza Lima vs 2 de Mayo: posibles formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima y 2 de Mayo para el partido de ida por la Conmebol Libertadores.