Miguel Trauco habría sido ofrecido al fútbol brasileño tras salida de Alianza Lima: "Lo evalúan"

El lateral izquierdo está en la búsqueda de equipo para la temporada 2026 luego de ser oficializada su salida de Alianza Lima.

Miguel Trauco podría llegar al fútbol brasileño tras salida de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima
Luego de ser desvinculado de Alianza Lima tras el caso de indisciplina, Miguel Trauco sigue en la búsqueda de club para afrontar la temporada 2026. El periodista Gustavo Peralta se refirió sobre el tema e indicó que el representante del lateral maneja algunas opciones para el lateral izquierdo y su futuro podría estar en el fútbol extranjero, específicamente de Brasil.

En el programa 'Linkeados', el comunicador indicó que el exdefensor blanquiazul habría sido ofrecido a algunos clubes del fútbol brasileño, en búsqueda de encontrar la continuidad que está buscando. "A Trauco lo han ofrecido a dos equipos de segunda división en Brasil, están que lo evalúan", indicó Gustavo Peralta.

lr.pe

Miguel Trauco sigue en la búsqueda de equipo tras desvincularse de Alianza Lima

Llegar al fútbol brasileño no sería algo nuevo para Miguel Trauco. Tengamos en cuenta que el exseleccionado peruano ya tuvo la oportunidad de jugar en clubes como Flamengo y Cruciúma y es quizás, el país donde mostró su mejor versión a nivel futbolístico. En esta ocasión, podría volver pero para jugar en segunda división.

Además de la opción de jugar en Brasil, el lateral zurdo también fue ofrecido a Sport Boys, equipo que participa en la Liga 1 2026. Según lo mencionado por Gustavo Peralta, las conversaciones con el club chalaco no prosperaron. "Lo intentaron ofrecer a Sport Boys, pero no respondieron. Están esperando a ver qué definen, porque es urgente para él agarrar equipo por un tema económico", indicó el periodista deportivo.

lr.pe

¿En qué equipos jugó Miguel Trauco?

El lateral izquierdo integró varios equipos a nivel profesional. Esta es la lista de equipos donde jugó Miguel Trauco:

  • Unión Comercio (Perú)
  • Universitario (Perú)
  • Flamengo (Brasil)
  • St-Étienne (Francia)
  • San Jose Earthquakes (Estados Unidos)
  • Criciúma (Brasil)
  • Alianza Lima (Perú)
