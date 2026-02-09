Pablo Guede responde a los que cuestionan los 8 cambios que hizo en Alianza Lima ante Comerciantes Unidos: "No tiene nada que ver"
Luego de perder contra 2 de Mayo en Copa Libertadores, el entrenador argentino aseguró que su intención era realizar solo 2 modificaciones para enfrentarse a Comerciantes Unidos por la Liga 1.
- Paolo Guerrero deja fuerte autocrítica pese al triunfo 2-1 de Alianza Lima contra Comerciantes Unidos: "No debimos pasar contratiempos"
- DT de 2 de Mayo ya sabe festejar en Perú: la vez que visitó Lima por Copa Libertadores y clasificó contra todo pronóstico
Alianza Lima sufrió más de la cuenta para imponerse 2-1 ante Comerciantes Unidos por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. El entrenador Pablo Guede presentó un equipo con hasta ocho modificaciones respecto al duelo de ida frente a 2 de Mayo por la fase preliminar de la Copa Libertadores.
Al ser consultado sobre este aspecto, el estratega argentino aseguró que tenía contemplado realizar solo 2 cambios; sin embargo, algunas lesiones (Pavez, Viscarra, Gaibor) y otras circunstancias lo obligaron a replantear en determinadas zonas. Además, aseguró que se siente tranquilo porque sus dirigidos generan bastantes ocasiones de gol.
Pablo Guede sobre la cantidad de cambios que realiza en Alianza Lima
"Me preocuparía si no generaríamos... Creo que generamos bastantes situaciones de gol. Es cierto que después hay que meterlas, concretar todo eso bueno que hacemos, pero eso a veces pasa. Tenemos que seguir generando más, hoy generamos 11 por ahí y metimos 2; tendremos que generar 15 para anotar más", manifestó en conferencia de prensa.
Durante otro pasaje de la conversación, Pablo Guede hizo referencia a la derrota sufrifa contra 2 de Mayo e indicó que un mal resultado no implica algún error en el planteamiento de Alianza Lima.
"No fueron tantos que yo quise hacer, hubo lesiones, gente que no podía jugar. Yo quería hacer 2 nomás (...). ¿Crees que por el resultado uno se equivoca en el planteamiento? No tengo problemas en reconocer cuando me equivoco. Con esos cambios generamos 5 o 6 situaciones de gol en el primer tiempo porque sabíamos que los espacios estarían en la espalda; entonces, no tiene nada que ver los cambios que haga de un partido a otro con equivocarme o no. Yo tengo que tratar de buscar la característica de futbolistas que yo creo que es mejor para cada partido. A veces me equivoco, otras no; mayormente me equivoco", agregó.
PUEDES VER: Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras agónico triunfo de Melgar ante Sporting Cristal: 'Nos gusta mucho regalar goles'
¿Cuándo juega Alianza Lima vs 2 de Mayo?
El partido de vuelta entre Alianza Lima - 2 de Mayo se jugará este miércoles 11 de febrero. El compromiso se encuentra pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.