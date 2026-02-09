HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori lideran intención de voto | Sin Guion con Rosa María Palacios

Fútbol Peruano

Pablo Guede responde a los que cuestionan los 8 cambios que hizo en Alianza Lima ante Comerciantes Unidos: "No tiene nada que ver"

Luego de perder contra 2 de Mayo en Copa Libertadores, el entrenador argentino aseguró que su intención era realizar solo 2 modificaciones para enfrentarse a Comerciantes Unidos por la Liga 1.

Pablo Guede afronta su primera temporada en Alianza Lima. Foto: composición LR/A Presión/Inka Digital TV
Pablo Guede afronta su primera temporada en Alianza Lima. Foto: composición LR/A Presión/Inka Digital TV

Alianza Lima sufrió más de la cuenta para imponerse 2-1 ante Comerciantes Unidos por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. El entrenador Pablo Guede presentó un equipo con hasta ocho modificaciones respecto al duelo de ida frente a 2 de Mayo por la fase preliminar de la Copa Libertadores.

Al ser consultado sobre este aspecto, el estratega argentino aseguró que tenía contemplado realizar solo 2 cambios; sin embargo, algunas lesiones (Pavez, Viscarra, Gaibor) y otras circunstancias lo obligaron a replantear en determinadas zonas. Además, aseguró que se siente tranquilo porque sus dirigidos generan bastantes ocasiones de gol.

PUEDES VER: Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

lr.pe

Pablo Guede sobre la cantidad de cambios que realiza en Alianza Lima

"Me preocuparía si no generaríamos... Creo que generamos bastantes situaciones de gol. Es cierto que después hay que meterlas, concretar todo eso bueno que hacemos, pero eso a veces pasa. Tenemos que seguir generando más, hoy generamos 11 por ahí y metimos 2; tendremos que generar 15 para anotar más", manifestó en conferencia de prensa.

Durante otro pasaje de la conversación, Pablo Guede hizo referencia a la derrota sufrifa contra 2 de Mayo e indicó que un mal resultado no implica algún error en el planteamiento de Alianza Lima.

"No fueron tantos que yo quise hacer, hubo lesiones, gente que no podía jugar. Yo quería hacer 2 nomás (...). ¿Crees que por el resultado uno se equivoca en el planteamiento? No tengo problemas en reconocer cuando me equivoco. Con esos cambios generamos 5 o 6 situaciones de gol en el primer tiempo porque sabíamos que los espacios estarían en la espalda; entonces, no tiene nada que ver los cambios que haga de un partido a otro con equivocarme o no. Yo tengo que tratar de buscar la característica de futbolistas que yo creo que es mejor para cada partido. A veces me equivoco, otras no; mayormente me equivoco", agregó.

PUEDES VER: Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras agónico triunfo de Melgar ante Sporting Cristal: 'Nos gusta mucho regalar goles'

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El partido de vuelta entre Alianza Lima - 2 de Mayo se jugará este miércoles 11 de febrero. El compromiso se encuentra pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Notas relacionadas
Paolo Guerrero deja fuerte autocrítica pese al triunfo 2-1 de Alianza Lima contra Comerciantes Unidos: "No debimos pasar contratiempos"

Paolo Guerrero deja fuerte autocrítica pese al triunfo 2-1 de Alianza Lima contra Comerciantes Unidos: "No debimos pasar contratiempos"

LEER MÁS
DT de 2 de Mayo ya sabe festejar en Perú: la vez que visitó Lima por Copa Libertadores y clasificó contra todo pronóstico

DT de 2 de Mayo ya sabe festejar en Perú: la vez que visitó Lima por Copa Libertadores y clasificó contra todo pronóstico

LEER MÁS
Alianza Lima venció a Olva Latino por la fecha 5 de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima venció a Olva Latino por la fecha 5 de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima sigue derecho en la Liga 1: venció 2-1 a Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima sigue derecho en la Liga 1: venció 2-1 a Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

LEER MÁS
Paolo Guerrero deja fuerte autocrítica pese al triunfo 2-1 de Alianza Lima contra Comerciantes Unidos: "No debimos pasar contratiempos"

Paolo Guerrero deja fuerte autocrítica pese al triunfo 2-1 de Alianza Lima contra Comerciantes Unidos: "No debimos pasar contratiempos"

LEER MÁS
FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Patricio Quiñones celebra haber bailado con Bad Bunny en el Super Bowl 2026: “Por mi Perú, el mejor día de mi carrera”

Zhihua Yang: ¿cuántos millones facturó en obras de construcción el amigo del presidente Jerí?

Hernán Garrido Lecca: “Indecopi no gana plata por decomisar libros piratas, pero sí gana plata por poner multas por libros mal compaginados”

Fútbol Peruano

Paolo Guerrero deja fuerte autocrítica pese al triunfo 2-1 de Alianza Lima contra Comerciantes Unidos: "No debimos pasar contratiempos"

FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

Alianza Lima sigue derecho en la Liga 1: venció 2-1 a Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Zhihua Yang: ¿cuántos millones facturó en obras de construcción el amigo del presidente Jerí?

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Betssy Chávez: Poder Judicial admite a trámite habeas corpus para la entrega inmediata del salvoconducto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025