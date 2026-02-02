La presencia de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul desató furor en todo el territorio peruano. El veterano delantero arribó con la delegación del Inter Miami para enfrentarse a Alianza Lima; a pesar de marcharse con una goleada por 3-0, el capitán de la selección argentina se mostró encantado con su visita al Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Luego de algunos días, el campeón del mundo sorprendió a sus aficionados con un mensaje en sus redes sociales, en el que agradeció el cariñó que recibió por parte de sus aficionados en Perú y Colombia.

Mensaje de Lionel Messi tras jugar contra Alianza Lima en Matute. Foto: Instagram/Lionel Messi

Lionel Messi se rinde ante Matute tras enfrentar a Alianza Lima

Con un emotivo mensaje, Lionel Messi hizo referencia a los primeros amistosos de pretemporada que afrontó contra Alianza Lima y Atlético Nacional de Medellín. El futbolista de 38 años compartió una serie de videos y fotografía para describir lo que sintió al visitar el campo de juego de Matute.

"Arrancamos la pretemporada con los amistosos en Perú y Colombia. Muchas gracias por el recibimiento y el cariño de toda la gente en ambos países. ¡Siempre es un gusto volver a lugares tan especiales de nuestra Sudamérica!", se lee en el mensaje que publicó en Instagram.

Pol Deportes y Alan Cantero rompieron en llanto al conocer a Lionel Messi

Algunos de los episodios más recordadados de la estadía de Lionel Messi en Perú tuvo como protagonistas al narrador Pol Deportes y el futbolista Alan Cantero, quien no pudieron evitar romper en llanto tras conocer al astro argentino.

El joven relator se encontró con el exjugador de Barcelona en su arribo a Matute; en ese momento, el '10' del Inter Miami se detuvo para firmarle su camiseta y saludarlo.

Por su parte, el talentoso volante de Alianza Lima esperó hasta el final del compromiso para cambiar de camiseta con su ídolo. "Es mi ídolo. Fue mi inspiración desde chico. Para mí es un orgullo pedirle la camiseta, es una locura lo que genera. Hoy lo estoy cumpliendo (...). De chico, cuando jugaba con mis amigos decía que era Messi, y hoy darle un abrazo.... No puedo creer lo que estoy viviendo", manifestó para Latina TV.