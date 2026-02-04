Esteban Pavez fue el último fichaje extranjero de Alianza Lima. Después de una temporada irregular en Colo-Colo, el volante chileno decidió llegar a la liga peruana por pedido expreso de Pablo Guede. Su traspaso fue ciertamente cuestionado en el país sureño, pero uno de los que salió a defenderlo fue Jean Beausejour. El exfutbolista de la selección chilena elogió la decisión de Pavez al irse a Alianza, ya que es un club que jugará la Copa Libertadores 2026.

Bajo su punto de vista, Pavez es un jugador con notable jerarquía y prestigio en el fútbol. Por ello, no le sorprende que a su edad haya tenido la propuesta para llegar a Alianza Lima, uno de los equipos más grandes del Perú.

Jean Beausejour elogia llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima

"Con todo el respeto, no es que Esteban Pavez sale de Colo-Colo a jugar por el descenso en Chile. Se va a jugar Libertadores a un equipo grande de Perú. El técnico lo conoce y seguramente anduvo bien con él. Después te puede gustar más o menos el último año de Pavez, pero si hay algo que tiene, es que tiene jerarquía y cierto prestigio. Eso le permite todavía acceder a ese nivel de equipo", sostuvo en ESPN Chile.

Dicho esto, Beausejour considera que Alianza es un paso positivo en la carrera de Pavez, teniendo en cuenta que ya es un futbolista veterano. Además, destacó que el club blanquiazul sabe trabajar con jugadores de experiencia.

"Entonces, yo creo que es un paso importante en su última etapa como jugador, no sé cuánto querrá jugar más, pero es un muy buen desafío. Un equipo que contrata bien, que contrata en serio. Sí, tiene un promedio alto de edad, pero que sabe jugar con ese formato de jugadores experimentados. Muy pragmático", añadió.

Esteban Pavez fijó su objetivo con Alianza Lima

En diálogo con la plataforma oficial de Alianza Lima, Esteban Pavez comentó que ha llegado al club a ser campeón del Perú. Ha levantado títulos a lo largo de toda su carrera, por lo que desea que Liga 1 sea un nuevo trofeo en su palmarés.

“El primer llamado del ‘profe’ fue ven a ser campeón y se lo dije a mi familia, vengo a Alianza Lima a ser campeón. Me ha tocado serlo varias veces y esa es mi mentalidad. Hoy estoy pensando en ser campeón y eso es lo que quiero conseguir, ser campeón con Alianza”, precisó.