HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

José Jerí en su laberinto y Elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Fútbol Peruano

Jean Beausejour, bicampeón con Chile, destaca la llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima: "Va a jugar Libertadores a un equipo grande de Perú"

El exjugador chileno resaltó la decisión de su compatriota al dejar su país para migrar a Alianza Lima, un equipo al que considera que contrata bien en cada mercado de fichajes.

Jean Beausejour destaca llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima. Foto: composición LR/Alianza Lima
Jean Beausejour destaca llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima. Foto: composición LR/Alianza Lima

Esteban Pavez fue el último fichaje extranjero de Alianza Lima. Después de una temporada irregular en Colo-Colo, el volante chileno decidió llegar a la liga peruana por pedido expreso de Pablo Guede. Su traspaso fue ciertamente cuestionado en el país sureño, pero uno de los que salió a defenderlo fue Jean Beausejour. El exfutbolista de la selección chilena elogió la decisión de Pavez al irse a Alianza, ya que es un club que jugará la Copa Libertadores 2026.

Bajo su punto de vista, Pavez es un jugador con notable jerarquía y prestigio en el fútbol. Por ello, no le sorprende que a su edad haya tenido la propuesta para llegar a Alianza Lima, uno de los equipos más grandes del Perú.

PUEDES VER: Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

lr.pe

Jean Beausejour elogia llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima

"Con todo el respeto, no es que Esteban Pavez sale de Colo-Colo a jugar por el descenso en Chile. Se va a jugar Libertadores a un equipo grande de Perú. El técnico lo conoce y seguramente anduvo bien con él. Después te puede gustar más o menos el último año de Pavez, pero si hay algo que tiene, es que tiene jerarquía y cierto prestigio. Eso le permite todavía acceder a ese nivel de equipo", sostuvo en ESPN Chile.

Dicho esto, Beausejour considera que Alianza es un paso positivo en la carrera de Pavez, teniendo en cuenta que ya es un futbolista veterano. Además, destacó que el club blanquiazul sabe trabajar con jugadores de experiencia.

"Entonces, yo creo que es un paso importante en su última etapa como jugador, no sé cuánto querrá jugar más, pero es un muy buen desafío. Un equipo que contrata bien, que contrata en serio. Sí, tiene un promedio alto de edad, pero que sabe jugar con ese formato de jugadores experimentados. Muy pragmático", añadió.

PUEDES VER: Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: 'Lugares tan especiales'

lr.pe

Esteban Pavez fijó su objetivo con Alianza Lima

En diálogo con la plataforma oficial de Alianza Lima, Esteban Pavez comentó que ha llegado al club a ser campeón del Perú. Ha levantado títulos a lo largo de toda su carrera, por lo que desea que Liga 1 sea un nuevo trofeo en su palmarés.

“El primer llamado del ‘profe’ fue ven a ser campeón y se lo dije a mi familia, vengo a Alianza Lima a ser campeón. Me ha tocado serlo varias veces y esa es mi mentalidad. Hoy estoy pensando en ser campeón y eso es lo que quiero conseguir, ser campeón con Alianza”, precisó.

Notas relacionadas
[ESPN y Disney Plus] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por la Copa Libertadores 2026?

[ESPN y Disney Plus] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por la Copa Libertadores 2026?

LEER MÁS
Marco Etcheverry, mundialista con Bolivia, anhela que Guillermo Viscarra haga historia en Alianza Lima: "Es una especie de hijo"

Marco Etcheverry, mundialista con Bolivia, anhela que Guillermo Viscarra haga historia en Alianza Lima: "Es una especie de hijo"

LEER MÁS
Nolberto Solano explicó cuál es la principal dificultad que tendrá Alianza Lima contra 2 de Mayo: "Es pesado"

Nolberto Solano explicó cuál es la principal dificultad que tendrá Alianza Lima contra 2 de Mayo: "Es pesado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

LEER MÁS
Marco Etcheverry, mundialista con Bolivia, anhela que Guillermo Viscarra haga historia en Alianza Lima: "Es una especie de hijo"

Marco Etcheverry, mundialista con Bolivia, anhela que Guillermo Viscarra haga historia en Alianza Lima: "Es una especie de hijo"

LEER MÁS
Universitario habría rechazado el fichaje de William Carvalho, excompañero de Cristiano Ronaldo en Portugal: "Dijeron que no"

Universitario habría rechazado el fichaje de William Carvalho, excompañero de Cristiano Ronaldo en Portugal: "Dijeron que no"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación

Fiscalía de París allana oficinas de X y cita a Elon Musk para declarar por presunta manipulación del algoritmo

Inés Ruiz Alvarado: "Las mujeres de la Amazonía están en peligro y al Estado parece no importarle"

Fútbol Peruano

Rafael Guzmán, ‘joya’ de Universitario, a un paso de ser nuevo jugar del Real Betis de España: defensor jugará en el Juvenil A

Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

Jean Ferrari garantiza que Mano Menezes es el DT ideal para la selección peruana, pero aclara: "No lo hubiera llevado a Universitario":

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Candidato Carlos Espá no descarta indultar a expresidentes: "Si devuelven un poco del dinero y se arrepienten"

Hernando de Soto niega vinculos con Jeffrey Epstein tras ser mencionado en correos: "Nunca he sido parte de esa vida"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025