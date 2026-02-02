HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

Fútbol Peruano

Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

Alianza Lima se alista para su debut en la Copa Libertadores ante 2 de Mayo el 4 de febrero de 2026 en el Estadio Río Parapití, donde busca una victoria crucial.

Alianza Lima reemplazo los dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Foto: composición LR/X/Instagram
Alianza Lima reemplazo los dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Foto: composición LR/X/Instagram

Alianza Lima ya estaría preparando todo para lo que será su debut por Copa Libertadores frente a 2 de Mayo, este 4 de febrero de 2026, cuando los blanquiazules visiten el Estadio Río Parapití. Los dirigidos por Pablo Guede esperan poder regresar a Lima con una victoria, por lo que, según información del periodista Gerson Cuba, ya tendrían la lista de jugadores que estarán presentes en esta competición.

No obstante, algo que ha llamado la atención es que, tras la denuncia por presunto abuso sexual contra una joven argentina por parte de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, sus dorsales para esta competición han sido asignados a otros futbolistas, hecho que generó sorpresa entre los hinchas blanquiazules.

PUEDES VER: Alianza Lima - 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026: fecha y hora del partido de ida por la primera fase

lr.pe

¿Quiénes son los convocados de Alianza Lima para la Copa Libertadores?

Alianza Lima planea asignar los dorsales de Zambrano y Trauco a Esteban Pavez, reciente refuerzo blanquiazul, y a Marco Huamán, respectivamente, mientras que la camiseta ‘10’ de Peña quedaría vacante. A continuación, la lista de jugadores convocados:

  • 1 Alejandro Duarte
  • 3 Mateo Antoni
  • 4 Gianfranco Chávez
  • 5 Esteban Pavez
  • 6 Renzo Garcés
  • 7 Fernando Gaibor
  • 8 Eryc Castillo
  • 9 Luis Ramos
  • 11 Alan Cantero
  • 12 Ángel de la Cruz
  • 13 Marco Huamán
  • 14 D’Alessandro Montenegro
  • 15 Jesús Castillo
  • 17 Luis Advíncula
  • 18 Alessandro Burlamaqui
  • 20 Jairo Vélez
  • 21 Piero Cari
  • 23 Guillermo Viscarra
  • 25 Gaspar Gentile
  • 27 Kevin Quevedo
  • 29 Jean Pierre Archimbaud
  • 30 Geray Motta
  • 32 Jiussepi Garcia
  • 33 Fabrizio Mesías
  • 34 Paolo Guerrero
  • 35 Jhoao Velásquez
  • 40 Rait Alarcón
  • 55 Pedro Aquino
  • 77 Josué Estrada
  • 99 Federico Girotti

PUEDES VER: Alianza Lima blinda a Alan Cantero: la exorbitante cláusula que cualquier club deberá pagar si quieren comprar al delantero argentino

lr.pe

Presidente de 2 de Mayo comparó el presupuesto de su equipo con el de Alianza Lima

En una reciente conversación con TV Perú, Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, habló sobre el presupuesto de su equipo y lo comparó con el de Alianza Lima.

"Nosotros incorporamos 7 jugadores, ya completamos nuestro plantel y estamos a la expectativa de que llegue el momento para jugar contra Alianza. Me enteré de que Alianza ha hecho una incorporación importante por el poder económico que tiene el equipo. Estoy seguro que van a tener buenísimos jugadores, a quienes respetamos mucho. Pero sí que nosotros vamos a tratar de hacer lo nuestro", empezó diciendo.

"Nuestra inversión es de 80 mil dólares mensuales, es bajo, pero es lo que se maneja en clubes pequeños", sentenció.

Alianza Lima blinda a Alan Cantero: la exorbitante cláusula que cualquier club deberá pagar si quieren comprar al delantero argentino

Alianza Lima blinda a Alan Cantero: la exorbitante cláusula que cualquier club deberá pagar si quieren comprar al delantero argentino

Canal confirmado del Alianza Lima contra 2 de Mayo por la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Canal confirmado del Alianza Lima contra 2 de Mayo por la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Sergio Peña dejaría Alianza Lima para irse a la segunda división de Turquía tras escándalo de indisciplina y denuncia por abuso

Sergio Peña dejaría Alianza Lima para irse a la segunda división de Turquía tras escándalo de indisciplina y denuncia por abuso

San Martín quiere ascender este 2026: fichó a 2 exjugadores de Universitario y Alianza Lima para jugar la Liga 2

San Martín quiere ascender este 2026: fichó a 2 exjugadores de Universitario y Alianza Lima para jugar la Liga 2

Sergio Peña dejaría Alianza Lima para irse a la segunda división de Turquía tras escándalo de indisciplina y denuncia por abuso

Sergio Peña dejaría Alianza Lima para irse a la segunda división de Turquía tras escándalo de indisciplina y denuncia por abuso

El campeón debutó con triunfo: Universitario venció 2-0 a ADT por el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1

El campeón debutó con triunfo: Universitario venció 2-0 a ADT por el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

