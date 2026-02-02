Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores
Alianza Lima se alista para su debut en la Copa Libertadores ante 2 de Mayo el 4 de febrero de 2026 en el Estadio Río Parapití, donde busca una victoria crucial.
Alianza Lima ya estaría preparando todo para lo que será su debut por Copa Libertadores frente a 2 de Mayo, este 4 de febrero de 2026, cuando los blanquiazules visiten el Estadio Río Parapití. Los dirigidos por Pablo Guede esperan poder regresar a Lima con una victoria, por lo que, según información del periodista Gerson Cuba, ya tendrían la lista de jugadores que estarán presentes en esta competición.
No obstante, algo que ha llamado la atención es que, tras la denuncia por presunto abuso sexual contra una joven argentina por parte de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, sus dorsales para esta competición han sido asignados a otros futbolistas, hecho que generó sorpresa entre los hinchas blanquiazules.
¿Quiénes son los convocados de Alianza Lima para la Copa Libertadores?
Alianza Lima planea asignar los dorsales de Zambrano y Trauco a Esteban Pavez, reciente refuerzo blanquiazul, y a Marco Huamán, respectivamente, mientras que la camiseta ‘10’ de Peña quedaría vacante. A continuación, la lista de jugadores convocados:
- 1 Alejandro Duarte
- 3 Mateo Antoni
- 4 Gianfranco Chávez
- 5 Esteban Pavez
- 6 Renzo Garcés
- 7 Fernando Gaibor
- 8 Eryc Castillo
- 9 Luis Ramos
- 11 Alan Cantero
- 12 Ángel de la Cruz
- 13 Marco Huamán
- 14 D’Alessandro Montenegro
- 15 Jesús Castillo
- 17 Luis Advíncula
- 18 Alessandro Burlamaqui
- 20 Jairo Vélez
- 21 Piero Cari
- 23 Guillermo Viscarra
- 25 Gaspar Gentile
- 27 Kevin Quevedo
- 29 Jean Pierre Archimbaud
- 30 Geray Motta
- 32 Jiussepi Garcia
- 33 Fabrizio Mesías
- 34 Paolo Guerrero
- 35 Jhoao Velásquez
- 40 Rait Alarcón
- 55 Pedro Aquino
- 77 Josué Estrada
- 99 Federico Girotti
Presidente de 2 de Mayo comparó el presupuesto de su equipo con el de Alianza Lima
En una reciente conversación con TV Perú, Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, habló sobre el presupuesto de su equipo y lo comparó con el de Alianza Lima.
"Nosotros incorporamos 7 jugadores, ya completamos nuestro plantel y estamos a la expectativa de que llegue el momento para jugar contra Alianza. Me enteré de que Alianza ha hecho una incorporación importante por el poder económico que tiene el equipo. Estoy seguro que van a tener buenísimos jugadores, a quienes respetamos mucho. Pero sí que nosotros vamos a tratar de hacer lo nuestro", empezó diciendo.
"Nuestra inversión es de 80 mil dólares mensuales, es bajo, pero es lo que se maneja en clubes pequeños", sentenció.