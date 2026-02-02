Alianza Lima ya estaría preparando todo para lo que será su debut por Copa Libertadores frente a 2 de Mayo, este 4 de febrero de 2026, cuando los blanquiazules visiten el Estadio Río Parapití. Los dirigidos por Pablo Guede esperan poder regresar a Lima con una victoria, por lo que, según información del periodista Gerson Cuba, ya tendrían la lista de jugadores que estarán presentes en esta competición.

No obstante, algo que ha llamado la atención es que, tras la denuncia por presunto abuso sexual contra una joven argentina por parte de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, sus dorsales para esta competición han sido asignados a otros futbolistas, hecho que generó sorpresa entre los hinchas blanquiazules.

¿Quiénes son los convocados de Alianza Lima para la Copa Libertadores?

Alianza Lima planea asignar los dorsales de Zambrano y Trauco a Esteban Pavez, reciente refuerzo blanquiazul, y a Marco Huamán, respectivamente, mientras que la camiseta ‘10’ de Peña quedaría vacante. A continuación, la lista de jugadores convocados:

1 Alejandro Duarte

3 Mateo Antoni

4 Gianfranco Chávez

5 Esteban Pavez

6 Renzo Garcés

7 Fernando Gaibor

8 Eryc Castillo

9 Luis Ramos

11 Alan Cantero

12 Ángel de la Cruz

13 Marco Huamán

14 D’Alessandro Montenegro

15 Jesús Castillo

17 Luis Advíncula

18 Alessandro Burlamaqui

20 Jairo Vélez

21 Piero Cari

23 Guillermo Viscarra

25 Gaspar Gentile

27 Kevin Quevedo

29 Jean Pierre Archimbaud

30 Geray Motta

32 Jiussepi Garcia

33 Fabrizio Mesías

34 Paolo Guerrero

35 Jhoao Velásquez

40 Rait Alarcón

55 Pedro Aquino

77 Josué Estrada

99 Federico Girotti

Presidente de 2 de Mayo comparó el presupuesto de su equipo con el de Alianza Lima

En una reciente conversación con TV Perú, Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, habló sobre el presupuesto de su equipo y lo comparó con el de Alianza Lima.

"Nosotros incorporamos 7 jugadores, ya completamos nuestro plantel y estamos a la expectativa de que llegue el momento para jugar contra Alianza. Me enteré de que Alianza ha hecho una incorporación importante por el poder económico que tiene el equipo. Estoy seguro que van a tener buenísimos jugadores, a quienes respetamos mucho. Pero sí que nosotros vamos a tratar de hacer lo nuestro", empezó diciendo.

"Nuestra inversión es de 80 mil dólares mensuales, es bajo, pero es lo que se maneja en clubes pequeños", sentenció.