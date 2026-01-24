HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Lionel Messi causó euforia hasta en el Metropolitano: argentino protagonizó divertido momento con pasajeros

La llegada de Lionel Messi para enfrentarse a Alianza Lima en la Noche Blanquiazul generó una serie de reacciones. No solo los jugadores tuvieron la oportunidad de compartir con el astro argentino.

Lionel Messi visitó la capital peruana por segundo año consecutivo. Foto: composición LR/TikTok/Difusión
Lionel Messi visitó la capital peruana por segundo año consecutivo. Foto: composición LR/TikTok/Difusión

La presencia de Lionel Messi en territorio peruano despertó una serie de reacciones entre sus aficionados. El astro de la selección argentina arribó con el plantel del Inter Miami para enfrentarse a Alianza Lima en el marco de la tradicional Noche Blanquiazul 2026.

Tal como ocurrió en otras ocasiones, muchos hinchas acudieron al hotel de concentración del exjugador del Barcelona para intentar conseguir un autógrafo o, en el mejor de los casos, tomarse alguna fotografía. Sin embargo, esta vez los que tuvieron la fortuna de acercarse al campeón del mundo fueron unos pasajeros del Metropolitano.

@patty.eli gracias al metropolitano vimos a Messi #messi #metropolitano #futbol #argentina ♬ EoO - Bad Bunny

PUEDES VER: Lionel Messi firmó la camiseta a Pol Deportes: joven narrador rompió en llanto al conocer al argentino previo al Alianza Lima vs Inter Miami

lr.pe

Lionel Messi causó euforia hasta en el Metropolitano

Mientras se dirigían hacia sus destinos, un grupo de pasajeros del Metropolitano se percataron que el bus que transportaba al plantel del Inter Miami seguía su misma ruta por la Vía Expresa. Al ver a Lionel Messi en la ventana, las personas empezaron a gritar su nombre en reiteradas ocasiones y le exigieron al chofer que acelere para no perderlo de vista.

El clamor de sus aficionados no pasó desapercido por el '10' de la selección argentina, quien se mostró contento con las muestras de cariño y no dudó en contestarles con un saludo desde su asiento.

PUEDES VER: Pablo Guede zanjó el tema de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña con una fuerte declaración: 'Hoy tenía que ser una fiesta'

lr.pe

Jugador de Alianza Lima al borde del llanto tras cambiar camiseta con Messi

La euforia por Messi también se vivió en el campo de juego del Alejandro Villanueva. Apenas se consumó la goleada de Alianza Lima sobre Inter Miami, el volante Alan Cantero fue a buscar a su compatriota para pedirle su camiseta; durante esa breve conversación, le mostró un tatuaje que se realizó en su honor tras ganar el Mundial 2022.

"Es mi ídolo. Fue mi inspiración desde chico. Para mí es un orgullo pedirle la camiseta, es una locura lo que genera. Hoy estoy cumpliendo. Gracias a la familia que hoy está acá. Al final del partido lo saludé, es algo que anhelaba tanto. Es un orgullo haber compartido hoy en la misma cancha (...). Es el ídolo de todos, esta camiseta la guardaré para siempre, me quedó con el abrazo que le di, no tiene precio. No se me pasaba por la cabeza que iba a vivir este momento", mencionó al borde llanto para las cámaras de Latina TV.

Notas relacionadas
Jefferson Farfán se emociona con Alianza Lima tras doblete de Paolo Guerrero contra Inter Miami de Lionel Messi: "Ya cánsate"

Jefferson Farfán se emociona con Alianza Lima tras doblete de Paolo Guerrero contra Inter Miami de Lionel Messi: "Ya cánsate"

LEER MÁS
Pablo Guede zanjó el tema de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña con una fuerte declaración: "Hoy tenía que ser una fiesta"

Pablo Guede zanjó el tema de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña con una fuerte declaración: "Hoy tenía que ser una fiesta"

LEER MÁS
Alan Cantero al borde del llanto tras intercambiar camiseta con Lionel Messi: "No puedo creer que lo abracé"

Alan Cantero al borde del llanto tras intercambiar camiseta con Lionel Messi: "No puedo creer que lo abracé"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario aplastó en su presentación: derrotó 3-0 a la U. de Chile por la Noche Crema 2026

Universitario aplastó en su presentación: derrotó 3-0 a la U. de Chile por la Noche Crema 2026

LEER MÁS
Lionel Messi fue goleado en Matute: Alianza Lima venció 3-0 a Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026

Lionel Messi fue goleado en Matute: Alianza Lima venció 3-0 a Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026

LEER MÁS
Lionel Messi firmó la camiseta a Pol Deportes: joven narrador rompió en llanto al conocer al argentino previo al Alianza Lima vs Inter Miami

Lionel Messi firmó la camiseta a Pol Deportes: joven narrador rompió en llanto al conocer al argentino previo al Alianza Lima vs Inter Miami

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colegio de Abogados de Lima rechaza decreto que privatiza Petroperú: "Carece de sustento legal"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Deportes

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Miguel Trauco niega denuncia en su contra: "Se ha generado confusión y un daño injusto"

Franco Navarro descarta renuncias de otros jugadores en Alianza Lima tras escándalo de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025