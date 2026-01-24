La presencia de Lionel Messi en territorio peruano despertó una serie de reacciones entre sus aficionados. El astro de la selección argentina arribó con el plantel del Inter Miami para enfrentarse a Alianza Lima en el marco de la tradicional Noche Blanquiazul 2026.

Tal como ocurrió en otras ocasiones, muchos hinchas acudieron al hotel de concentración del exjugador del Barcelona para intentar conseguir un autógrafo o, en el mejor de los casos, tomarse alguna fotografía. Sin embargo, esta vez los que tuvieron la fortuna de acercarse al campeón del mundo fueron unos pasajeros del Metropolitano.

Lionel Messi causó euforia hasta en el Metropolitano

Mientras se dirigían hacia sus destinos, un grupo de pasajeros del Metropolitano se percataron que el bus que transportaba al plantel del Inter Miami seguía su misma ruta por la Vía Expresa. Al ver a Lionel Messi en la ventana, las personas empezaron a gritar su nombre en reiteradas ocasiones y le exigieron al chofer que acelere para no perderlo de vista.

El clamor de sus aficionados no pasó desapercido por el '10' de la selección argentina, quien se mostró contento con las muestras de cariño y no dudó en contestarles con un saludo desde su asiento.

Jugador de Alianza Lima al borde del llanto tras cambiar camiseta con Messi

La euforia por Messi también se vivió en el campo de juego del Alejandro Villanueva. Apenas se consumó la goleada de Alianza Lima sobre Inter Miami, el volante Alan Cantero fue a buscar a su compatriota para pedirle su camiseta; durante esa breve conversación, le mostró un tatuaje que se realizó en su honor tras ganar el Mundial 2022.

"Es mi ídolo. Fue mi inspiración desde chico. Para mí es un orgullo pedirle la camiseta, es una locura lo que genera. Hoy estoy cumpliendo. Gracias a la familia que hoy está acá. Al final del partido lo saludé, es algo que anhelaba tanto. Es un orgullo haber compartido hoy en la misma cancha (...). Es el ídolo de todos, esta camiseta la guardaré para siempre, me quedó con el abrazo que le di, no tiene precio. No se me pasaba por la cabeza que iba a vivir este momento", mencionó al borde llanto para las cámaras de Latina TV.