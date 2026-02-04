HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Contrataciones bajo la lupa, guerra Luna - Porky y Mirtha Vásquez en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

2 de Mayo y su contundente mensaje previo al histórico partido ante Alianza lima por Copa Libertadores: "Vencer o morir"

El club paraguayo lanzó un desafiante mensaje en redes sociales antes de debutar contra los aliancistas por Libertadores. La experiencia y el presupuesto inclinan la balanza a favor del cuadro peruano.

2 de Mayo lanza emotivo mensaje ante Alianza Lima. Foto: Lr/D10
2 de Mayo lanza emotivo mensaje ante Alianza Lima. Foto: Lr/D10

Alianza Lima enfrenta su primer reto de la temporada, ya que a las 7:30 pm se estrenan ante 2 de Mayo. El excampeón de la Liga 1 sorprendió a nivel internacional el año pasado y en la nueva temporada pretende repetir el plato. Los dirigidos por Pablo Guede parten como favoritos contra un debutante club paraguayo, aunque los aliancistas cuentan con bajas sensibles en el once titular. Los locales se llusionan.

El aguerrido cuadro guaraní lanzó un contundente mensaje en redes sociales. La abismal diferencia de presupuesto y la experiencia en la plantilla inclinan la balanza a favor de Alianza Lima. No obstante, jugar en casa y sin tanta presión genera expectativa en Asunsión.

¿Cuál fue el picante mensaje de 2 de Mayo previo al partido ante Alianza Lima por Copa Libertadores?

Las redes sociales del 2 de Mayo han intensificado la expectativa en torno a la eliminatoria contra Alianza Lima. El equipo paraguayo se ilusiona y no oculta su fuerte mentalidad. "Hoy nos plantamos y decimos: ¡Vencer o morir! ¡Vamos Gallo Norteño! ¡Bienvenida, Libertadores!", anunció el clun en Facebook, Instagram y X. Además, el gráfico es llamativo con 2 gallos jugando una partida de Póker. Estrategia y talento.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores?

En suelo peruano, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores empezará desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (jueves 5).

Alineaciones Alianza Lima vs 2 de Mayo: posibles formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima y 2 de Mayo para el partido de ida por la Conmebol Libertadores.

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra; D' Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Jairo Vélez, Gianfranco Chavez, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Gaspar Gentile y Paolo Guerrero.
  • 2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.
