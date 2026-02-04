Alianza Lima quitó los dorsales de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña previo al partido contra 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026. Esta decisión responde a la denuncia por presunto abuso sexual que pesa contra los 3 futbolistas involucrados. El único dorsal que aún no tiene dueño es el '10'. Por ello, Diego Rebagliati propuso que sea Jefferson Farfán el que luzca esta camiseta. De forma sarcástica, el comentarista deportivo le pidió que salga del retiro para que vuelva jugar con el equipo de sus amores.

Esto sucedió en el programa 'Fútbol Satélite', del cual Jefferson Farfán es dueño. Todo comenzó después de que el panelista Julio Peña le preguntó a su colega Kevin Pacheco sobre quién usará la '10' en Alianza. En ese momento, Rebagliati intervino para postular a la 'Foquita'.

Diego Rebagliati propone sarcásticamente a Jefferson Farfán como '10' de Alianza Lima

"La ‘10’ quedó libre por si el jefe quiere volver a jugar. De repente lo inscriben para la segunda fase contra Sporting Cristal. Con cinco minutos le hace la diferencia”, dijo Rebagliati entre risas.

De inmediato, Peña apoyó la idea: "Con dos goles de tiro libre”. Posteriormente, Rebagliati cambió de parecer y ahora lo propuso para que sea el delantero de Sporting Cristal: "¿O lo llevamos de ‘9’ a Cristal? Eso sería bueno”.

Alianza Lima quitó los dorsales a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Es prácticamente un hecho que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña no volverán a jugar en Alianza Lima. Por ello, el club decidió quitarle sus dorsales y reasignarlos. El número '5' ahora lo llevará Esteban Pavez, quien acaba de llegar a La Victoria por pedido expreso de Pablo Guede.

En el caso del dorsal '13', la cual llevaba Trauco, ahora tendrá como dueño a Marco Huamán. El lateral regresó al club después de que Alianza suspendió el préstamo con Cienciano. Por último, la '10' aún no tiene nombre, aunque los hinchas piden que la luzca Alan Cantero.