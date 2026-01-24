HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alan Cantero al borde del llanto tras intercambiar camiseta con Lionel Messi: "No puedo creer que lo abracé"

Apenas se consumó la goleada de Alianza Lima ante Inter Miami en la Noche Blanquiazul, el volante íntimo protagonizó un emotivo momento junto al campeón del mundo.

Alan Cantero participó en el tercer gol de Alianza Lima contra Inter Miami. Foto: captura de Latina.
Alan Cantero participó en el tercer gol de Alianza Lima contra Inter Miami. Foto: captura de Latina.

Lionel Messi fue el gran protagonista de la Noche Blanquiazul 2026. A pesar de que Inter Miami fue goleado 3-0 en Matute, el astro argentino llamó la atención de varios jugadores de Alianza Lima al finalizar el compromiso.

Alan Cantero, talentoso volante del conjunto victoriano, buscó al campeón del mundo para poder intercambiar camisetas. El futbolista de 27 años se mostró muy emocionado por encontrarse frente a su "ídolo" y poder abrazarlo.

PUEDES VER: Lionel Messi firmó la camiseta a Pol Deportes: joven narrador rompió en llanto al conocer al argentino previo al Alianza Lima vs Inter Miami

lr.pe

Alan Cantero al borde del llanto tras intercambiar camiseta con Messi

"Es mi ídolo. Fue mi inspiración desde chico. Para mí es un orgullo pedirle la camiseta, es una locura lo que genera. Hoy estoy cumpliendo. Gracias a la familia que hoy está acá. Al final del partido lo saludé, es algo que anhelaba tanto. Es un orgullo haber compartido hoy en la misma cancha. Se nota la humildad que tiene", manifestó al borde del llanto en diálogo con Latina TV.

La emoción del jugdor de Alianza Lima no quedó ahí, pues recordó que en su infancia siempre tuvo como su máxima referencia a Lionel Messi. Asimismo, remarcó que la camiseta del '10' la guardará como un tesoro.

"Estoy cumpliendo un sueño. Es el ídolo de todos, esta camiseta la guardaré para siempre, me quedó con el abrazo que le di, no tiene precio. No se me pasaba por la cabeza que iba a vivir este momento. La camiseta va a quedar así, vamos a hacer una cuadro", indicó.

"De chico, cuando jugaba con mis amigos decía que era Messi, y hoy darle un abrazo.... No puedo creer lo que estoy viviendo", concluyó.

PUEDES VER: Con Christian Cueva, Juan Pablo II goleó a Alianza Atlético por su presentación en la Tarde Amarilla

lr.pe

¿Cómo quedó el Alianza Lima vs Inter Miami?

Alianza Lima fue muy superior a Inter Miami en la tradicional Noche Blanquiazul. El equipo comandado por Pablo Guede no pasó mayores apuros y se impuso por 3-0 frente a Lionel Messi y compañía. El veterano Paolo Guerrero fue la gran figura del compromiso con un doblete.

