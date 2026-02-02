Felipe Chávez tomó un nuevo rumbo en su carrera. El volante peruano venía siendo considerado en el Bayern Múnich; sin embargo, la vuelta de Jamal Musiala lo dejó sin minutos en el primer equipo. En medio de este contexto, el jugador de 18 años llegó a un acuerdo con el club bávaro para irse en condición de préstamo y tener mayor protagonismo en otro equipo de la Bundesliga. De esta manera, Chávez se convirtió en nuevo jugador de FC Koln, club de la primera división de Alemania.

La información fue adelantada por el periodista Fabrizio Romano, especialista en fichajes a nivel internacional. El comunicador sostuvo que el futbolista se une al FC Koln en préstamo con una opción de compra y el Bayern se guarda la oportunidad de recomprarlo.

Felipe Chávez deja el Bayern Múnich para ser jugador de FC Koln

"El FC Colonia acuerda el fichaje de Felipe Chávez procedente del FC Bayern. El jugador de la selección peruana llega cedido con opciones de compra al Colonia y recompra", escribió en su cuenta de X.