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Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026: estadio, fecha, hora y canal transmisión

El sábado 13 de junio, Brasil de Neymar debutará en el Mundial 2026 ante Marruecos. Consulta la hora del partido, el canal de transmisión y en qué estadio se enfrentarán.

Brasil debuta en el Mundial 2026 contra Marruecos
Brasil debuta en el Mundial 2026 contra Marruecos | Foto: La República
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A poco más de 20 días del inicio del Mundial 2026, el torneo promete revolucionar el fútbol. Esta edición marca un precedente, pues por primera vez en la historia la integrarán 48 selecciones, se disputarán un total de 104 partidos y se desarrollará en 16 ciudades sede de Canadá, México y Estados Unidos.

Una de las selecciones que busca recuperar y demostrar su grandeza es Brasil, ahora dirigido por Ancelotti. El DT italiano sorprendió a todos al incluir a Neymar en la lista de convocados y, con ello, refuerza la condición de favorito de su equipo para ganar su sexta Copa del Mundo, trofeo que no obtiene desde hace 24 años.

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Con este panorama, te contamos ante qué equipo debutará Brasil, en qué estadio jugará y, además, el horario y el canal de transmisión para que no te pierdas ningún detalle de lo que puede ser el último Mundial que dispute Neymar con su selección.

Brasil vs. Marruecos: hora del partido

El partido contra Marruecos está programado para las 5.00 p. m. hora peruana y las 7.00 p. m. en Brasil. Consulta los principales horarios en el mundo según tu lugar de residencia:

  • Perú: 5.00 p. m.
  • Uruguay: 7.00 p. m.
  • Ecuador: 5.00 p. m.
  • Colombia: 5.00 p. m.
  • Chile: 6.00 p. m.
  • Venezuela: 6.00 p. m.
  • Bolivia: 6.00 p. m.
  • Argentina: 7.00 p. m.
  • Paraguay: 7.00 p. m.
  • Brasil: 7.00 p. m.
  • México: 4.00 p. m.
  • Hora del Este (ET): 6.00 p. m.

Brasil vs. Marruecos: canal y dónde ver la transmisión

DIRECTV transmitirá en exclusiva el partido entre Brasil y Marruecos.

  • TV: DIRECTV, América Multimedia
  • Streaming: DGO, Disney+ y Caze TV

¿En qué estadio juega Brasil vs. Marruecos?

La Verdeamarela, que tiene al italiano Carlo Ancelotti como técnico, debutará en la Copa del Mundo 2026 en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Perú?

El Mundial 2026 en Perú podrá verse en distintas señales de cable, pero también se emitirá gratis a través de América TV, canal 4. Además, será transmitido por Disney+; sin embargo, DIRECTV ofrecerá la cobertura completa de este evento deportivo, que se desarrollará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

Grupo C del Mundial 2026

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