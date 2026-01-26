HOYSuscripcion LR Focus

Bayern Múnich - PSV: fecha, hora y canal de TV para ver la última fecha de la fase de liga de la Champions League

El conjunto bávaro, que marcha segundo en la tabla de la Champions League, se medirá contra el PSV en busca de un triunfo que le permita cerrar de la mejor manera esta etapa.

Bayern Múnich y PSV se enfrentan desde las 3.00 p. m. Foto: composición LR/X
Bayern Múnich y PSV se enfrentan desde las 3.00 p. m. Foto: composición LR/X

Bayern Múnich se enfrenta contra PSV por la última fecha de la Champions League 2025-2026. Al mando de Vincent Kompany, los bávaros irán por una nueva victoria que lo mantenga entre los primeros lugares del torneo de clubes más importante del mundo. Por su parte, el conjunto holandés le urge sumar tres puntos en su casa porque está en el límite del repechaje.

El partido representará un duelo de equipos muy importantes en sus respectivas ligas, pero el Bayern parte con una ligera ventaja. Este encuentro se jugará este miércoles 28 de enero y lo podrás disfrutar por la señal de ESPN y Disney Plus.

lr.pe

¿Cuándo juega Bayern Múnich vs PSV?

El partido entre Bayern Múnich vs PSV por la fecha 8 de la Champions League se disputará el miércoles 28 de enero, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). El recinto que albergará este encuentro será el Philips Stadion, ubicado en Eindhoven.

lr.pe

¿A qué hora juega Bayern Múnich vs PSV?

En suelo peruano, el cotejo entre Bayern Múnich vs PSV por la octava jornada de la Champions League arrancará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Bayern Múnich vs PSV?

La transmisión del Bayern Múnich vs PSV por jornada 8 de la Champions League estará a cargo de ESPN para algunos países de Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma Disney Plus con suscripción previa.

