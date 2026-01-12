HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Felipe Chávez recibe los elogios de Bayern Múnich tras su debut en la Bundesliga: “Orgullo peruano”

Felipe Chávez realizó su debut en la Bundesliga en lo que fue la goleada 8-1 del Bayern Múnich al Wolfburgo.

Felipe Chávez realizó su debut con Bayern Múnich. Foto: composición LR/Bayern Múnich
Felipe Chávez realizó su debut con Bayern Múnich. Foto: composición LR/Bayern Múnich

Felipe Chávez fue reconocido por el Bayern Múnich tras su gran debut con el conjunto ‘bávaro’ en la goleada por 8-1 sobre el Wolfsburgo, correspondiente a la jornada 16 de la Bundesliga. Este hecho representa un gran avance en la carrera de ‘Pipo’, ya que se conoce que su DT, Vincent Kompany, estaría muy satisfecho con el rendimiento del peruano.

Por su parte, desde las redes sociales del club se animaron a destacar este importante estreno del mediocampista, quien apunta a convertirse en una futura estrella en el Viejo Continente, resaltando además que es un orgullo para el pueblo peruano.

PUEDES VER: Anderson Santamaría categórico tras el fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: "Que le vaya bien, pero contra nosotros no"

lr.pe

Bayern Múnich y su reconocimiento para Felipe Chávez

Emotivas palabras de Bayern para Felipe Chávez. Foto: vía X

Emotivas palabras de Bayern para Felipe Chávez. Foto: vía X

Primer partido oficial de Felipe Chávez con el equipo! 18 años. Orgullo peruano", fue lo que escribió el Bayern vía X. Este mensaje fue recibido con gran entusiasmo por los hinchas peruanos, quienes se ilusionan con ver a otro compatriota triunfar en Europa, tal como ocurrió en su momento con Claudio Pizarro en el mismo club.

Cabe resaltar que el futbolista ya había tenido minutos con el primer equipo anteriormente, aunque en esa ocasión fue durante un amistoso internacional.

PUEDES VER: Edison Flores explicó por qué asistió al partido de Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley: "Coincidencias de la vida"

lr.pe

¿Cuándo termina el contrato de Felipe Chávez con Bayern Múnich?

Por último, es importante señalar que Felipe Chávez tiene contrato con el Bayern Múnich hasta mediados de la temporada 2027. No obstante, existe la opción de que este vínculo sea extendido, ya que su continuidad dependerá de la evaluación de Vincent Kompany.

Notas relacionadas
Felipe Chávez debutó con Bayern Múnich en la Bundesliga: peruano ingresó en goleada 8-1

Felipe Chávez debutó con Bayern Múnich en la Bundesliga: peruano ingresó en goleada 8-1

LEER MÁS
DT de Bayern Múnich define qué pasará con Felipe Chávez tras anotar golazo a Salzburgo: el club tendría ofertas por el peruano

DT de Bayern Múnich define qué pasará con Felipe Chávez tras anotar golazo a Salzburgo: el club tendría ofertas por el peruano

LEER MÁS
Felipe Chávez anotó su primer gol con Bayern Múnich: volante peruano también asistió y fue la figura en el 5-0 de su equipo

Felipe Chávez anotó su primer gol con Bayern Múnich: volante peruano también asistió y fue la figura en el 5-0 de su equipo

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Periodista de ESPN se indigna con Luis Advíncula por cortante respuesta sobre Alianza Lima: "¿Cree que le van a preguntar de Venezuela?"

Periodista de ESPN se indigna con Luis Advíncula por cortante respuesta sobre Alianza Lima: "¿Cree que le van a preguntar de Venezuela?"

LEER MÁS
Anderson Santamaría categórico tras el fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: "Que le vaya bien, pero contra nosotros no"

Anderson Santamaría categórico tras el fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: "Que le vaya bien, pero contra nosotros no"

LEER MÁS
Edison Flores explicó por qué asistió al partido de Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley: "Coincidencias de la vida"

Edison Flores explicó por qué asistió al partido de Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley: "Coincidencias de la vida"

LEER MÁS
Ricardo Gareca sigue presente en la vida de Christian Cueva: DT de Juan Pablo II recurrió al argentino para recuperar a 'Aladino'

Ricardo Gareca sigue presente en la vida de Christian Cueva: DT de Juan Pablo II recurrió al argentino para recuperar a 'Aladino'

LEER MÁS
Perú se despide de la Kings World Cup sin pena ni gloria: cayó 6-1 ante Brasil y fue eliminado del torneo sin ningún triunfo

Perú se despide de la Kings World Cup sin pena ni gloria: cayó 6-1 ante Brasil y fue eliminado del torneo sin ningún triunfo

LEER MÁS
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España: con doblete de Raphinha, venció al Real Madrid en la final

Barcelona bicampeón de la Supercopa de España: con doblete de Raphinha, venció al Real Madrid en la final

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Exactor de ‘High School Musical’ y ‘Hannah Montana’ es arrestado por presunto delito relacionado con material ilegal de menores

Partido Perú vs Brasil EN VIVO HOY: trasmisión del partido por la fecha 3 de la Kings World Cup Nations

Uyariy en Cineplanet y otros cines de Perú: ¿en qué salas está disponible la película peruana de Javier Corcuera?

Deportes

Partido Perú vs Brasil EN VIVO HOY: trasmisión del partido por la fecha 3 de la Kings World Cup Nations

[Latina, En Vivo] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Rebaza Acosta HOY por la Liga Peruana de Vóley?

Barcelona bicampeón de la Supercopa de España: con doblete de Raphinha, venció al Real Madrid en la final

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

JEE rechazó tacha contra plancha presidencial de Avanza País: estos son los argumentos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025