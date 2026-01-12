Felipe Chávez fue reconocido por el Bayern Múnich tras su gran debut con el conjunto ‘bávaro’ en la goleada por 8-1 sobre el Wolfsburgo, correspondiente a la jornada 16 de la Bundesliga. Este hecho representa un gran avance en la carrera de ‘Pipo’, ya que se conoce que su DT, Vincent Kompany, estaría muy satisfecho con el rendimiento del peruano.

Por su parte, desde las redes sociales del club se animaron a destacar este importante estreno del mediocampista, quien apunta a convertirse en una futura estrella en el Viejo Continente, resaltando además que es un orgullo para el pueblo peruano.

Bayern Múnich y su reconocimiento para Felipe Chávez

Emotivas palabras de Bayern para Felipe Chávez. Foto: vía X

"¡Primer partido oficial de Felipe Chávez con el equipo! 18 años. Orgullo peruano", fue lo que escribió el Bayern vía X. Este mensaje fue recibido con gran entusiasmo por los hinchas peruanos, quienes se ilusionan con ver a otro compatriota triunfar en Europa, tal como ocurrió en su momento con Claudio Pizarro en el mismo club.

Cabe resaltar que el futbolista ya había tenido minutos con el primer equipo anteriormente, aunque en esa ocasión fue durante un amistoso internacional.

¿Cuándo termina el contrato de Felipe Chávez con Bayern Múnich?

Por último, es importante señalar que Felipe Chávez tiene contrato con el Bayern Múnich hasta mediados de la temporada 2027. No obstante, existe la opción de que este vínculo sea extendido, ya que su continuidad dependerá de la evaluación de Vincent Kompany.