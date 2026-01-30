HOYSuscripcion LR Focus

Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano que está implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

El periodista Javier Díaz reveló que las autoridades en Argentina acudieron a la vivienda de la joven que viajó con la víctima a territorio uruguayo.

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron denunciados por el presunto delito de abuso sexual. Foto: composición LR/Twitter de Javier Díaz/Fútbol en América
Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron denunciados por el presunto delito de abuso sexual. Foto: composición LR/Twitter de Javier Díaz/Fútbol en América

Continúan las investigaciones tras la denuncia que interpuso una joven de 22 años en contra de los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por el presunto delito de abuso sexual. En las últimas horas, el periodista Javier Díaz, quien se encargó de revelar el caso, mencionó que las autoridades en Argentina allanaron la vivienda de la amiga de la víctima.

Según los diversos reportes de la prensa, la denunciante acudió acompañada de su amiga al hotel Hyatt de Montevideo (Uruguay), lugar donde se habría cometido el delito.

Reporte del periodista Javier Díaz sobre el caso. Foto: Twitter

Reporte del periodista Javier Díaz sobre el caso. Foto: Twitter

Allanan casa de la amiga de Carlos Zambrano

A través de sus redes sociales, Javier Díaz señaló que, por orden de la Justicia de Uruguay, los efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron un allanamiento en la casa de la mujer que se encuentra implicada en la investigación y que, además, sería amiga de Carlos Zambrano. El comunicador remarcó que se incautaron un teléfono y una computadora.

"Por orden de la Justicia uruguaya la Policía de la Ciudad allanó la casa de la amiga del jugador Carlos Zambrano de Alianza Lima. Incautaron un teléfono y una computadora. Esta joven viajó a Uruguay con la víctima. La investigación no se detiene", detalló el comunicador.

Abogado de joven que denunció a Zambrano, Trauco y Peña se pronuncia

Luis Deuteris, abogado de la denunciante, aseguró que su representada se encuentra médicamente lastimada tras lo acontecido. Por otra parte, el jurista se refirió a la pena que podrían recibir los jugadores de Alianza Lima si se demuestra su culpabilidad.

"Acá, en el artículo 172 del código uruguayo, habla de un máximo de 12 años para un hecho. Ahora, lo que nosotros los técnicos llamamos calificación legal y la gente común conoce como carácter de expediente, va a variar de acuerdo a la intervención que cada uno haya tenido. Eso va a ser resorte exclusivo de la justicia uruguaya", manifestó en diálogo con Radio Exitosa, citando la legislación del país oriental.

