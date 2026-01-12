¿Quién es Felipe Chávez, el peruano-alemán que logró debutar con el Bayern Múnich en la Bundesliga?

Felipe Marlon Chávez Somocursio es un futbolista peruano-alemán, nacido el 10 de abril de 2007 en Aichach, Alemania. Se desempeña como mediocampista ofensivo y es considerado una de las principales promesas del fútbol peruano en Europa. Formado desde muy joven en academias alemanas, ingresó en 2019 a las divisiones menores del Bayern Múnich, donde destacó por su técnica, visión de juego y versatilidad para desempeñarse tanto por el centro como por las bandas.

Tras consolidarse en el Bayern Múnich II, Chávez comenzó a entrenar con el primer equipo y debutó oficialmente en la Bundesliga, el pasado domingo 11 de enero del 2026, contra el Wolfsburgo. Con ello, se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes del club en sumar minutos en la liga alemana. A nivel internacional, optó por representar a la selección peruana, pese a haber participado en procesos juveniles con Alemania. Primero integró las selecciones Sub-17 y Sub-20, y luego debutó con la selección absoluta, perfilándose como una pieza clave para el recambio generacional de la Blanquirroja.

Orígenes y trayectoria de Felipe Chávez

Nació en Aichach, una ciudad del estado de Baviera, en el sur de Alemania, en el seno de una familia binacional. Su padre es peruano y su madre, alemana. En su etapa formativa, dio sus primeros pasos en el fútbol base del FC Augsburg. En el verano de 2019, se incorporó al FC Bayern Campus tras llegar desde ese club. El propio Bayern lo ha presentado como uno de sus canteranos, con recorrido por sus categorías menores, antes de dar el salto al equipo de reservas y posteriormente al equipo de primera división.

FC Augsburg (fútbol base) – 2019

FC Bayern Múnich (fútbol base) – 2019–2023

FC Bayern Sub-17 – 2023–2024

FC Bayern Sub-19 – 2024

FC Bayern II – 2025

FC Bayern Múnich – 2026

Actualidad de Felipe Chávez en Bayern Múnich

Ante su reciente debut con el Bayern Múnich se espera que pueda seguir sumando minutos en los próximos partidos hasta verano, donde el club bávaro tendrá que decidir si lo cede o se lo queda una temporada más. Hasta el momento, se conoce que el peruano tendría ofertas interesantes desde La Liga, la Serie A y Bundesliga 2 para ser cedido, según el periodista de Sky Sports, Kerry Hau.

Actualmente, según Transfermarkt, el jugador peruano tiene un valor de mercado de €800.000, cifra que ha aumentado considerablemente, ya que en junio de 2025 el portal lo valoraba en €250.000.