¿Quién es Felipe Chávez, el peruano-alemán que logró debutar con el Bayern Múnich en la Bundesliga?

La nueva 'joya' peruana debutó recientemente con el Bayern Múnich y se ha convertido en la sensación entre los futbolistas peruanos en el extranjero. En los últimos seis meses, su valor de mercado ha aumentado €550.000, según Transfermarkt.

Felipe Chávez, mediocampista peruano, sumó sus primeros minutos en la Bundesliga con el Bayern Múnich
Felipe Chávez, mediocampista peruano, sumó sus primeros minutos en la Bundesliga con el Bayern Múnich | Foto: Bayern Múnich/ Composición LR

Felipe Marlon Chávez Somocursio es un futbolista peruano-alemán, nacido el 10 de abril de 2007 en Aichach, Alemania. Se desempeña como mediocampista ofensivo y es considerado una de las principales promesas del fútbol peruano en Europa. Formado desde muy joven en academias alemanas, ingresó en 2019 a las divisiones menores del Bayern Múnich, donde destacó por su técnica, visión de juego y versatilidad para desempeñarse tanto por el centro como por las bandas.

Tras consolidarse en el Bayern Múnich II, Chávez comenzó a entrenar con el primer equipo y debutó oficialmente en la Bundesliga, el pasado domingo 11 de enero del 2026, contra el Wolfsburgo. Con ello, se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes del club en sumar minutos en la liga alemana. A nivel internacional, optó por representar a la selección peruana, pese a haber participado en procesos juveniles con Alemania. Primero integró las selecciones Sub-17 y Sub-20, y luego debutó con la selección absoluta, perfilándose como una pieza clave para el recambio generacional de la Blanquirroja.

PUEDES VER: ¿Cómo se llama el año 2026 en Perú y por qué cada año recibe un nombre distinto?

lr.pe

Orígenes y trayectoria de Felipe Chávez

Nació en Aichach, una ciudad del estado de Baviera, en el sur de Alemania, en el seno de una familia binacional. Su padre es peruano y su madre, alemana. En su etapa formativa, dio sus primeros pasos en el fútbol base del FC Augsburg. En el verano de 2019, se incorporó al FC Bayern Campus tras llegar desde ese club. El propio Bayern lo ha presentado como uno de sus canteranos, con recorrido por sus categorías menores, antes de dar el salto al equipo de reservas y posteriormente al equipo de primera división.

  • FC Augsburg (fútbol base) – 2019
  • FC Bayern Múnich (fútbol base) – 2019–2023
  • FC Bayern Sub-17 – 2023–2024
  • FC Bayern Sub-19 – 2024
  • FC Bayern II – 2025
  • FC Bayern Múnich – 2026

PUEDES VER: Cielo rosa sorprende a Birmingham en Inglaterra durante la tormenta invernal Goretti y causa asombro mundial

lr.pe

Actualidad de Felipe Chávez en Bayern Múnich

Ante su reciente debut con el Bayern Múnich se espera que pueda seguir sumando minutos en los próximos partidos hasta verano, donde el club bávaro tendrá que decidir si lo cede o se lo queda una temporada más. Hasta el momento, se conoce que el peruano tendría ofertas interesantes desde La Liga, la Serie A y Bundesliga 2 para ser cedido, según el periodista de Sky Sports, Kerry Hau.

Actualmente, según Transfermarkt, el jugador peruano tiene un valor de mercado de €800.000, cifra que ha aumentado considerablemente, ya que en junio de 2025 el portal lo valoraba en €250.000.

Felipe Chávez debutó con Bayern Múnich en la Bundesliga: peruano ingresó en goleada 8-1

Felipe Chávez debutó con Bayern Múnich en la Bundesliga: peruano ingresó en goleada 8-1

DT de Bayern Múnich define qué pasará con Felipe Chávez tras anotar golazo a Salzburgo: el club tendría ofertas por el peruano

DT de Bayern Múnich define qué pasará con Felipe Chávez tras anotar golazo a Salzburgo: el club tendría ofertas por el peruano

Felipe Chávez anotó su primer gol con Bayern Múnich: volante peruano también asistió y fue la figura en el 5-0 de su equipo

Felipe Chávez anotó su primer gol con Bayern Múnich: volante peruano también asistió y fue la figura en el 5-0 de su equipo

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

