¿Sergio Peña dejará Alianza Lima? Nueva información ha salido con respecto al futuro del ‘10’ del conjunto blanquiazul, tras el escándalo de indisciplina junto a Carlos Zambrano y Miguel Trauco. Según el periodista Gian Franco Zelaya, quien recogió información del turco Reşat Can Özbudak, se señala que Peña estaría próximo a emigrar a la segunda división turca.

Según se informa, se iría a Sakaryaspor, equipo de dicha liga que suele ubicarse de mitad de tabla hacia abajo. Sin embargo, actualmente se encuentra luchando por salir de la zona de descenso. Según diversos medios, tras conocerse que Pablo Guede, luego de este escándalo tanto por la denuncia como por haber cometido un acto de indisciplina, ya no estaría contando con el volante. A esto se le suma la carta de preaviso de despido que el conjunto blanquiazul envió a los jugadores involucrados.

Sergio Peña dejaría Alianza Lima

"¿Sergio Peña rumbo al fútbol turco? el jugador de Alianza Lima tiene un acuerdo total con el Sakaryaspor de la segunda división de Turquía".