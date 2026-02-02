HOYSuscripcion LR Focus

Las aventuras de José Jerí y Rospigliosi contra la justicia | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Sergio Peña dejaría Alianza Lima para irse a la segunda división de Turquía tras escándalo de disciplina y denuncia por abuso

El ‘10’ de Alianza Lima estaría por dejar el club para irse al Sakaryaspor, equipo que actualmente está peleando por salir de la zona de descenso.

Sergio Peña se mudaría a la segunda división de Turquía. Foto: composición LR/Olé
¿Sergio Peña dejará Alianza Lima? Nueva información ha salido con respecto al futuro del ‘10’ del conjunto blanquiazul, tras el escándalo de indisciplina junto a Carlos Zambrano y Miguel Trauco. Según el periodista Gian Franco Zelaya, quien recogió información del turco Reşat Can Özbudak, se señala que Peña estaría próximo a emigrar a la segunda división turca.

Según se informa, se iría a Sakaryaspor, equipo de dicha liga que suele ubicarse de mitad de tabla hacia abajo. Sin embargo, actualmente se encuentra luchando por salir de la zona de descenso. Según diversos medios, tras conocerse que Pablo Guede, luego de este escándalo tanto por la denuncia como por haber cometido un acto de indisciplina, ya no estaría contando con el volante. A esto se le suma la carta de preaviso de despido que el conjunto blanquiazul envió a los jugadores involucrados.

lr.pe

Sergio Peña dejaría Alianza Lima

"¿Sergio Peña rumbo al fútbol turco? el jugador de Alianza Lima tiene un acuerdo total con el Sakaryaspor de la segunda división de Turquía".

larepublica.pe
