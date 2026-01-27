El mediocampista peruano, Felipe Chávez, podría hacer su debut en la Champions League con el Bayern Múnich. Su entrenador, Vincent Kompany, anunció la convocatoria de los futbolistas que están considerados para el encuentro ante PSV Eindhoven por la última jornada de la fase de liga. El seleccionado de la 'Bicolor' se encuentra en la nómina de los 22 jugadores que viajan para disputar este cotejo.

Las buenas participaciones que viene teniendo en la Bundesliga, hicieron que Felipe Chávez reciba su primer llamado para un partido de Liga de Campeones. El peruano aparece junto a futbolistas de talla mundial como Manuel Neuer, Harry Kane y Luis Díaz. Esta es la convocatoria completa del club alemán para enfrentar a PSV.

Felipe Chávez podría debutar en la Champions League

El entrenador Vincent Kompany le vuelve a dar la confianza a Felipe Chávez. El técnico belga podría hacerlo jugar y así cumplir su sueño de debutar en la Champions League. Es mu probable que esto suceda, debido a que el equipo teutón ya se encuentra clasificado a los octavos de final de la competición, por lo que el peruano tendría algunos minutos ante PSV.

Anteriormente, Chávez ha tenido la oportunidad de participar en competiciones internacionales con el Bayern Múnich, pero en las categorías inferiores. El volante disputó la UEFA Youth League, donde anotó goles y brindó asistencias para su equipo.

¿A qué hora se jugará el Bayern Múnich vs PSV?

El partido entre Bayern Múnich y PSV se jugará este miércoles 28 de enero a las 3.00 p.m. (hora peruana). El canal encargado de transmitir este encuentro será ESPN. De igual forma, podrás verlo vía streaming con el plan premium de Disney Plus.