Octavio Rivero, jugador de U de Chile, tras ser vinculado con Universitario previo a la Noche Crema: "Hablaron con mi representante"

Octavio Rivero, delantero uruguayo vinculado a Universitario, se pronunció sobre el interés del club, mencionado que hubo contacto con su representante previio a la Noche Crema 2026.

Delantero uruguayo rompió su silencio y habló sobre los rumores con la 'U'. Foto: Lr/Latin Media
Delantero uruguayo rompió su silencio y habló sobre los rumores con la 'U'. Foto: Lr/Latin Media

Universitario se alista para su gran estreno en la Noche Crema 2026. U de Chile arribó a Lima con todas sus figuras con la misión de malograrle la fiesta al tricampeón de la Liga 1. Uno de los jugadores más esperados fue Octavio Rivero, ya que el delantero uruguayo fue vinculado con la 'U'. Sin embargo, el experimentado atacante de 34 años negó un contacto directo o alguna oferta formal de los 'cremas'.

El popular club de Ate dirigido por el español Javier Rabanal quería un delantero que acompañe o compita por el puesto con Álex Valera, aunque al final la balanza se inclinó por Gassama. El atacante de la Universidad de Chile, al bajar del avión, habló sobre el enfrentamiento internacional que su equipo tendrá este sábado 24 de enero a las 8:00 p. m.

¿Qué dijo Octavio Rivero sobre Universitario?

El delantero de 34 años rompió su silencio sobre el interés que generó en Universitario Deportes. "Va ser un lindo partido, a estadio lleno y vamos a ver si todo sale bien. Sé que en Universitario hablaron con mi representante pero no sé en qué quedó", reveló Octavio Rivero en Latin Media.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver Universitario vs U de Chile por Noche Crema 2026?

El tradicional evento de presentación de Universitario de Deportes se llevará a cabo este sábado 24 de enero, en el Estadio Monumental U Marathon. Las entradas están a la venta en la página web Ticketmaster, pero solo quedan boletos disponibles para las tribunas oriente (150 soles), occidente lateral (180 soles), occidente central (250 soles) además de la Experiencia Crema (2.000 soles).

¿Cuál será el cronograma de la Noche Crema 2026?

Esta es la lista de actividades que se llevarán a cabo como parte de la Noche Crema 2026.

  • 5.00 p. m.: apertura de puertas
  • 5.30 p. m.: activaciones en tribunas y show de DJ
  • 6.00 p. m.: presentación de disciplinas polideportivas
  • 7.00 p. m.: show de drones y luces
  • 7.20 p. m.: show central de Los Caligaris
  • 7.40 p. m.: presentación del plantel 2026
  • 8.45 p. m.: inicio del partido
  • 9.30 p. m.: show de medio tiempo de Los Caligaris
  • 11.00 p. m.: fin del evento.

