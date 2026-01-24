HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Franco Velazco confirma que partidos de Universitario serán transmitidos por L1 MAX: "Esto brinda una importante tranquilidad al club”

El administrador 'crema' destacó su reunión con Agustín Lozano, presidente de la FPF, sobre televisación, asegurando que el canal L1 MAX transmitirá los partidos del tricampeón.

Velazco anunció el canal el acuerdo entre L1 y Universitario. Foto: Lr/ Universitario
Velazco anunció el canal el acuerdo entre L1 y Universitario. Foto: Lr/ Universitario

Universitario se ilusiona con el histórico tetracampeonato y los hinchas no quieren perderse ningún partido de su equipo favorito. Por este motivo, Franco Velazco reveló una importante noticia a los seguidores del tricampeón del fútbol peruano previo a la presentación del equipo en la 'Noche Crema' 2026.

El nuevo administrador se dirigió a los medios durante la conferencia de prensa en la que se anunciaron los cinco nuevos refuerzos de Universitario de Deportes para la temporada 2026. Además. ’abordó diversas preguntas relacionadas con los derechos de transmisión de los encuentros del equipo en la Liga 1.

PUEDES VER: Octavio Rivero, jugador de U de Chile, tras ser vinculado con Universitario previo a la Noche Crema: "Hablaron con mi representante"

lr.pe

¿Qué dijo Franco Velazco sobre Universitario por L1 MAX?

Velazco sorprendió al anunciar que se reunó con Agutsín Lozano, preidente de la FPF. “Mantuve una reunión con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, motivada por la preocupación por los derechos de televisación. El encuentro resultó positivo, ya que nos explicó el estado actual del modelo en trámite y, según lo expuesto, el proceso avanza de manera favorable.

"Consideramos que la Federación ha gestionado correctamente este asunto, asegurando la estabilidad económica y financiera de los clubes.Esto brinda una importante tranquilkidad al club.  Los temas surgidos en las últimas semanas han quedado resueltos y Universitario de Deportes puede enfocarse plenamente en sus objetivos deportivos”, enfatizó en conferencia de prensa.

PUEDES VER: Alianza Lima vs Inter Miami vía Latina: ¿a qué hora juega Lionel Messi en Matute por la Noche Blanquiazul?

lr.pe

¿A qué hora juega Universitario y U. de Chile?

El duelo entre Universitario ante la Universidad de Chile por la Noche Crema 2026 se jugará desde las 8.45 p. m.

  • México: 7.45 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 8.45 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.45 p. m.

PUEDES VER: Noche Blanquiazul 2026 tiene su primera baja sensible: Inter Miami no contará con delantero argentino para enfrentar a Alianza Lima

lr.pe

¿Dónde ver el amistoso Universitario - U. de Chile?

El amistoso entre Universitario vs U de Chile se podrá ver en señal abierta para todo el país a través de TV Perú (canal 7). De igual manera, los hinchas cremas podrán seguir la cobertura de manera gratuita gracias a la transmisión de La República Deportes, quien se encargará de brindar el minuto a minuto y seguir todas las incidencias de la Noche Crema 2026.

Últimas noticias

Colegio de Abogados de Lima rechaza decreto que privatiza Petroperú: "Carece de sustento legal"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Deportes

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Miguel Trauco niega denuncia en su contra: "Se ha generado confusión y un daño injusto"

Franco Navarro descarta renuncias de otros jugadores en Alianza Lima tras escándalo de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

