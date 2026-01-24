Universitario se ilusiona con el histórico tetracampeonato y los hinchas no quieren perderse ningún partido de su equipo favorito. Por este motivo, Franco Velazco reveló una importante noticia a los seguidores del tricampeón del fútbol peruano previo a la presentación del equipo en la 'Noche Crema' 2026.

El nuevo administrador se dirigió a los medios durante la conferencia de prensa en la que se anunciaron los cinco nuevos refuerzos de Universitario de Deportes para la temporada 2026. Además. ’abordó diversas preguntas relacionadas con los derechos de transmisión de los encuentros del equipo en la Liga 1.

¿Qué dijo Franco Velazco sobre Universitario por L1 MAX?

Velazco sorprendió al anunciar que se reunó con Agutsín Lozano, preidente de la FPF. “Mantuve una reunión con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, motivada por la preocupación por los derechos de televisación. El encuentro resultó positivo, ya que nos explicó el estado actual del modelo en trámite y, según lo expuesto, el proceso avanza de manera favorable.

"Consideramos que la Federación ha gestionado correctamente este asunto, asegurando la estabilidad económica y financiera de los clubes.Esto brinda una importante tranquilkidad al club. Los temas surgidos en las últimas semanas han quedado resueltos y Universitario de Deportes puede enfocarse plenamente en sus objetivos deportivos”, enfatizó en conferencia de prensa.

¿A qué hora juega Universitario y U. de Chile?

El duelo entre Universitario ante la Universidad de Chile por la Noche Crema 2026 se jugará desde las 8.45 p. m.

México: 7.45 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 8.45 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.45 p. m.

¿Dónde ver el amistoso Universitario - U. de Chile?

El amistoso entre Universitario vs U de Chile se podrá ver en señal abierta para todo el país a través de TV Perú (canal 7). De igual manera, los hinchas cremas podrán seguir la cobertura de manera gratuita gracias a la transmisión de La República Deportes, quien se encargará de brindar el minuto a minuto y seguir todas las incidencias de la Noche Crema 2026.

