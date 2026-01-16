Partidos de hoy EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido de Universitario, LaLiga y Serie Rio de La Plata este 17 de enero del 2026?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 17 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (LaLiga, Premier League, Serie A), Sudamérica (Serie Río de La Plata) y amistosos de pretemporada (Universitario vs Sport Boys) por las señales de canales como ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Uno de los partidos más interesantes será el Real Madrid vs Levante. Después de quedar eliminado de la Copa del Rey, Álvaro Arbeloa tendrá la posibilidad en la liga española. Además, en el plano loca, la 'U' jugará su primera amistoso de preparación contra la Misilera

Partidos de HOY amistoso de pretemporada

Universitario vs Sport Boys

Hora: 10.30 a. m.

Canal: YouTube de Universitario

Partidos de HOY de la liga de España

Real Madrid vs Levante

Hora: 8.00 a. m.

Canal: DSports

Mallorca vs Athletic Club

Hora: 10.15 a. m.

Canal: Disney Plus Premium

Real Betis vs Villareal

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de HOY Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs Atenea

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Movistar Deportes y Latina

Partidos de HOY Serie Río de La Plata