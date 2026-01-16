Partidos de hoy EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido de Universitario, LaLiga y Serie Rio de La Plata este 17 de enero del 2026?
Conoce EN VIVO los partidos de hoy, horarios, canales de TV y resultados de la LaLiga, Serie Rio de La Plata y amistosos de pretemporada.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 17 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (LaLiga, Premier League, Serie A), Sudamérica (Serie Río de La Plata) y amistosos de pretemporada (Universitario vs Sport Boys) por las señales de canales como ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Uno de los partidos más interesantes será el Real Madrid vs Levante. Después de quedar eliminado de la Copa del Rey, Álvaro Arbeloa tendrá la posibilidad en la liga española. Además, en el plano loca, la 'U' jugará su primera amistoso de preparación contra la Misilera
Partidos de HOY amistoso de pretemporada
- Universitario vs Sport Boys
- Hora: 10.30 a. m.
- Canal: YouTube de Universitario
Partidos de HOY de la liga de España
- Real Madrid vs Levante
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: DSports
- Mallorca vs Athletic Club
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Real Betis vs Villareal
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
Partidos de HOY Liga Peruana de Vóley
- Alianza Lima vs Atenea
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Movistar Deportes y Latina
Partidos de HOY Serie Río de La Plata
- Cerro Porteño vs San Lorenzo
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- River Plate vs Peñarol
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium