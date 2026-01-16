HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

En exclusiva: periodista que investigó caso de Julio Iglesisas cuenta más detalles | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

River Plate vs Peñarol EN VIVO por Serie Río de La Plata: hora y dónde ver el partido amistoso internacional

Con una victoria reciente contra Millonarios, River Plate sale como favorito en este compromiso de pretemporada. Marcelo Gallardo realizará cambios en el segundo tiempo.

River Plate se mide a Peñarol en el partido de la fecha por Serie Río de La Plata. Foto: Jazmin Ceras
River Plate se mide a Peñarol en el partido de la fecha por Serie Río de La Plata. Foto: Jazmin Ceras

River Plate se enfrenta a Peñarol en un importante partido por la Serie Río de la Plata 2026, este sábado a las 8:15 pm, en un atractivo partido de pretemporada. Los fanáticos del fútbol sudamericano pueden seguir el duelo mediante Disney+ Premium. Los Millonarios parten como favoritos en un compromiso de tradición de historia. Marcelo Gallardo no se guardará nada, aunque hará varios cambios en el segundo tiempo.

El equipo que dirige el Muñeco inició el año con una victoria al superar a Millonarios de Colombia por 1-0 con un golazo de Gonzalo Montiel. Por otro lado, el conjunto uruguayo disputó un amistoso informal contra Independiente el martes e incluso se llevaron la victoria por 2-1 en el estadio Campeón del Siglo.

PUEDES VER: Pablo Guede minimiza el fuerte reclamo que le hizo a Sergio Peña en Alianza Lima contra Unión Santa Fe: "He dicho cosas peores"

lr.pe

¿A qué hora juega River Plate vs Peñarol por la Serie Río de La Plata?

River Plate se enfrenta a Peñarol por la Serie Río de La Plata 2026. Nadie quiere perderse este atractivo partido en pretemporada. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados.

  • Argentina, Uruguay, Paraguay: 10:00 p,m
  • Chile, Bolivia, Venezuela: 09:00 pm
  • Perú, Colombia, Ecuador: 08:00 pm
  • México: 7:00 pm

PUEDES VER: Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"

lr.pe

¿Dónde ver River Plate vs Peñarol por Serie Río de La Plata?

Los fanáticos de River Plate y Peñarol pueden ver el importante partido mediante Disney Plus. Sin embargo, este compromiso amistoso también puedes seguirlo en La República Deportes con el minuto a minuto y todas las incidencias en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, Uruguay.

PUEDES VER: Javier Rabanal revela el sistema táctico que usará Universitario en la Liga 1 2026: "Los entrenamientos están saliendo muy bien"

lr.pe

Posibles alineaciones River Plate vs Peñarol por Serie Río de La Plata

  • Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño o Fausto Vera, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero Paniagua; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo. 
  • Washington Aguerre; Ignacio Alegre o Franco Escobar, Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; y Abel Hernández o Matías Arezo

Notas relacionadas
River Plate empieza con pie derecho: venció 1-0 a Millonarios por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata

River Plate empieza con pie derecho: venció 1-0 a Millonarios por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata

LEER MÁS
Lionel Messi sorprende al revelar cómo Newell's frustró su llegada a River Plate: "Ahí se cortó todo"

Lionel Messi sorprende al revelar cómo Newell's frustró su llegada a River Plate: "Ahí se cortó todo"

LEER MÁS
Revelan interés de Alianza Lima por estrella de River Plate para reforzar la delantera: "Candidato para refrescar el ataque"

Revelan interés de Alianza Lima por estrella de River Plate para reforzar la delantera: "Candidato para refrescar el ataque"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

LEER MÁS
César Inga no solo interesa en la MLS: club de Inglaterra pelea con Kansas City por el fichaje del defensor de Universitario

César Inga no solo interesa en la MLS: club de Inglaterra pelea con Kansas City por el fichaje del defensor de Universitario

LEER MÁS
‘Cóndor’ Mendoza pide que Sergio Peña no use la '10' de Alianza Lima y que se la den a uno de los refuerzos: "Más conchudo"

‘Cóndor’ Mendoza pide que Sergio Peña no use la '10' de Alianza Lima y que se la den a uno de los refuerzos: "Más conchudo"

LEER MÁS
Pol Deportes sorprende al revelar que formará parte de nuevo streaming junto con Julinho y Erick Delgado: ''Elegí crecer con los mejores''

Pol Deportes sorprende al revelar que formará parte de nuevo streaming junto con Julinho y Erick Delgado: ''Elegí crecer con los mejores''

LEER MÁS
Representante de Jorge Fossati da detalles sobre su salida de Universitario y deja firme postura: “Vamos a ver si no lo terminan necesitando”

Representante de Jorge Fossati da detalles sobre su salida de Universitario y deja firme postura: “Vamos a ver si no lo terminan necesitando”

LEER MÁS
Fernando Morientes, exjugador histórico del Real Madrid, se refirió sobre la actualidad del fútbol peruano: "Necesita implementar una mejora"

Fernando Morientes, exjugador histórico del Real Madrid, se refirió sobre la actualidad del fútbol peruano: "Necesita implementar una mejora"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Iquitos: caen dos menores y un joven con armas de fuego artesanales

Arabia Saudita no le teme a China y EE.UU. e invertiría millones de dólares en un país de América Latina para dominar el mundo del cobre y litio

JNE deja oficialmente a Sandra Castro fuera de las Elecciones 2026 por no renunciar al Ministerio Público

Deportes

SAFAP se manifestó acerca del aumento de cupos a 7 extranjeros en la Liga 1 2026: "Esta medida responde a intereses individuales"

Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"

Real Madrid vs Levante EN VIVO por LaLiga EA Sports: ¿dónde y cómo ver el partido por la jornada 20?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNE deja oficialmente a Sandra Castro fuera de las Elecciones 2026 por no renunciar al Ministerio Público

Multas Electorales 2026: Consulta AQUÍ el monto oficial según tu distrito y cómo pagarlo

Elecciones 2026: solo hasta hoy los partidos podrán elegir su franja electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025