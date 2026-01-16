River Plate vs Peñarol EN VIVO por Serie Río de La Plata: hora y dónde ver el partido amistoso internacional
Con una victoria reciente contra Millonarios, River Plate sale como favorito en este compromiso de pretemporada. Marcelo Gallardo realizará cambios en el segundo tiempo.
- Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"
- Alianza Lima vs Colo Colo: fecha, hora y canal del último partido amistoso por la Serie Río de La Plata
River Plate se enfrenta a Peñarol en un importante partido por la Serie Río de la Plata 2026, este sábado a las 8:15 pm, en un atractivo partido de pretemporada. Los fanáticos del fútbol sudamericano pueden seguir el duelo mediante Disney+ Premium. Los Millonarios parten como favoritos en un compromiso de tradición de historia. Marcelo Gallardo no se guardará nada, aunque hará varios cambios en el segundo tiempo.
El equipo que dirige el Muñeco inició el año con una victoria al superar a Millonarios de Colombia por 1-0 con un golazo de Gonzalo Montiel. Por otro lado, el conjunto uruguayo disputó un amistoso informal contra Independiente el martes e incluso se llevaron la victoria por 2-1 en el estadio Campeón del Siglo.
PUEDES VER: Pablo Guede minimiza el fuerte reclamo que le hizo a Sergio Peña en Alianza Lima contra Unión Santa Fe: "He dicho cosas peores"
¿A qué hora juega River Plate vs Peñarol por la Serie Río de La Plata?
River Plate se enfrenta a Peñarol por la Serie Río de La Plata 2026. Nadie quiere perderse este atractivo partido en pretemporada. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados.
- Argentina, Uruguay, Paraguay: 10:00 p,m
- Chile, Bolivia, Venezuela: 09:00 pm
- Perú, Colombia, Ecuador: 08:00 pm
- México: 7:00 pm
PUEDES VER: Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"
¿Dónde ver River Plate vs Peñarol por Serie Río de La Plata?
Los fanáticos de River Plate y Peñarol pueden ver el importante partido mediante Disney Plus. Sin embargo, este compromiso amistoso también puedes seguirlo en La República Deportes con el minuto a minuto y todas las incidencias en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, Uruguay.
PUEDES VER: Javier Rabanal revela el sistema táctico que usará Universitario en la Liga 1 2026: "Los entrenamientos están saliendo muy bien"
Posibles alineaciones River Plate vs Peñarol por Serie Río de La Plata
- Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño o Fausto Vera, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero Paniagua; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
- Washington Aguerre; Ignacio Alegre o Franco Escobar, Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; y Abel Hernández o Matías Arezo