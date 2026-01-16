HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Real Madrid vs Levante EN VIVO por LaLiga EA Sports: ¿dónde y cómo ver el partido por la jornada 20?

El Levante, en la zona de descenso, intentará aprovechar la crisis del Real Madrid y busca sumar puntos para escapar de la mala racha.

Real Madrid vs Levante EN VIVO y DIRECTO. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Real Madrid vs Levante EN VIVO y DIRECTO. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Real Madrid buscará salir a ganar luego de caer derrotado históricamente ante Albacete, equipo de la segunda división española. El encuentro contra Levante por la jornada 20 de LaLiga EA Sports será el momento para que su nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa, muestre un mejor rendimiento del equipo, pues solo están a cuatro puntos del FC Barcelona. El partido se llevará a cabo este sábado 17 de enero y se podrá seguir por la señal de DirecTV Sports y vía streaming por DGO, desde las 8.00 a.m.

Por su parte, Levante llega con la esperanza de aprovechar la crisis que vive el conjunto blanco para así lograr al menos un empate. Actualmente se encuentran en zona de descenso con tan solo 14 puntos.

lr.pe

¿A qué hora juega Real Madrid vs Levante?

Real Madrid vs Levante se podrá seguir desde las 8.00 a.m. (hora peruana). A continuación, la lista de horarios para otros países que La República Deportes ha preparado para ti.

  • Perú: 8.00 a.m.
  • México: 8.00 a.m.
  • Colombia: 8.00 a.m.
  • Ecuador: 8.00 a.m.
  • Bolivia: 9.00 a.m.
  • Venezuela: 9.00 a.m.
  • Paraguay: 9.00 a.m.
  • Chile: 10.00 a.m.
  • Argentina: 10.00 a.m.
  • Uruguay: 10.00 a.m.
  • España: 2.00 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Levante?

Para seguir este partidazo por la jornada 20 de LaLiga española, podrás hacerlo a través de la señal de DirecTV o vía streaming por DGO. Además, La República Deportes te llevará la previa del encuentro y el minuto a minuto.

Posibles alineaciones del Real Madrid y Levante

  • Real Madrid: Courtois, Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras,Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Vinicius, Guler, García.
  • Levante: Ryan, Sánchez, Matturro, Dela, Toljan, Arriaga, Martínez, Romero, Álvarez, Losada, Etta Eyong

Pronósticos para el Real Madrid y Levante

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido por la jornada 20, donde el claro favorito a pesar de la crisis es el Real Madrid.

  • Betsson: gana Real Madrid (1.14), empate (8.80), gana Levante (16.50)
  • Betano.pe: gana Real Madrid (1.17), empate (7.50), gana Levante (16.00)
  • bet365: gana Real Madrid (1.17), empate (8.00), gana Levante (15.00)
  • 1xBet: gana Real Madrid (1.19), empate (9.15), gana Levante (15.50)
  • CoolbetLATAM: gana Real Madrid (1.18), empate (8.70), gana Levante (15.00)

Estadísticas para este partido

El Real Madrid ha anotado 13 goles en los últimos tres enfrentamientos directos contra este rival. Además, el conjunto blanco mantiene un récord perfecto en LaLiga (7 de 7 victorias) cuando se enfrenta a equipos que terminaron la última jornada en la posición 14 o inferior.

Por su parte, el Levante aún no ha logrado vencer a ningún equipo que comenzara la jornada en la posición 12 o más alta, con un registro de 4 empates y 7 derrotas. En los últimos cinco encuentros oficiales del Levante, nunca ambos equipos han logrado marcar, sumando 2 victorias y 3 derrotas en ese período.

Últimos enfrentamientos entre Real Madrid vs Levante

  • 23/09/25 – Levante 1-4 Real Madrid (LaLiga)
  • 12/05/22 – Real Madrid 6-0 Levante (LaLiga)
  • 22/08/21 – Levante 3-3 Real Madrid (LaLiga)
