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Álex Valera criticó reclamos en la Liga 1 tras sanción a Jairo Concha: "Nos hemos puesto muy cristalitos"

El delantero crema se refirió acerca de las sanciones a Jairo Concha y Javier Rabanal tras los incidentes en el partido ante Sporting Cristal por la Liga 1 2026.

Álex Valera criticó los constantes reclamos en la Liga 1 2026. Foto: Jax Latin Media
Álex Valera criticó los constantes reclamos en la Liga 1 2026. Foto: Jax Latin Media

Universitario venció 2-0 a UTC y se mantiene en la pelea por el primer lugar del Torneo Apertura. Luego del partido, Álex Valera conversó con los medios de comunicación y se refirió acerca de la sanción a Jairo Concha y Javier Rabanal, donde criticó los constantes reclamos que se vienen haciendo últimamente en la Liga 1 2026.

El delantero crema mostró su apoyo a su compañero y se mostró esperanzado de que se pueda reducir la sanción, ya que para él, fue injusta: “Espero se pueda solucionar, creo que antes era peor y no sé por qué ahora nos hemos puestos muy cristalitos, no le voy a echar lar culpa a nadie”, mencionó el goleador.

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Álex Valera criticó reclamos en la Liga 1 tras sanción a Jairo Concha

El goleador crema defendió a Jairo Concha indicando que tuvo una reacción por insultos desde la tribuna en el partido ante Sporting Cristal. “Creo que Jairo lo dijo en el partido le faltaron el respeto, se metieron con su hijo. Cualquier persona va a reaccionar así de esa manera”, indicó el seleccionado peruano.

Recordemos que Jairo Concha fue suspendido 2 fechas y con el partido ante UTC ya cumplió la primera jornada de sanción. El volante volverá a ser parte de la convocatoria de la ‘U’ para el clásico contra Alianza Lima en el Monumental.

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¿Cuándo se juega el siguiente partido de Universitario?

El equipo crema disputará la fecha 8 del Torneo Apertura ante Comerciantes Unidos. Este partido se jugará el próximo sábado 21 de marzo a la 1.15 p. m. y tendrá como escenario el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo.

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