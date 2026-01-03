Jairo Vélez se encuentra enfocado en la pretemporada 'blanquiazul' e incluso pasó rápido la hoja con Universitario. El volante ofensivo pretende recuperar su mejor versión, ya que en la 'U' no brilló como en la UCV. Las lesiones y la falta de protagonismo en el once titular lo fueron apagando. Sin embargo, en Alianza Lima quiere adaptarse rápido para cobrarse la revancha lo antes posible.

El experimentado futbolista de 30 años pretende plasmar su creatividad y desborde en el popular club de La Victoria. Vélez puede consolidarse en el once titular, aportante calidad en la zona de volantes e incluso como segundo punta en el esquema táctico 1-3-5-2 o 1-4-4-2.

¿Qué dijo Jairo Vélez sobre Alianza Lima?

"Contento por este gran paso en mi carrera y estoy enfocado totalmente en Alianza Lima. Los pensamientos en mi cabeza solamente están en Alianza. Vamos paso a paso para empezar bien la pretemporada y luego a darle con todo. Me siento comprometido. El primer estadio que jugué a estadio lleno fue en Alianza Lima. La hinchada es espectacular y no puedo hablar de otra cosa.

El potente once de Alianza Lima para Liga 1 y Copa Libertadores

Desde Alianza Lima se espera realizar una gran campaña y es por ello que han traído numerosos jugadores para alcanzar sus objetivos, tras una desastrosa temporada 2025 en la que no pudieron conseguir un título ni quedarse con el cupo de Perú 2. Este sería el once que Pablo Guedes usaría para el 2026.

Guillermo Viscarra, D' Alessandro Montenegro, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Eryc Castillo, Federico Girotti, Kevin Quevedo

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs Inter Miami?

Confirmado. El partido de Alianza Lima contra Inter Miami está pactado para jugarse el sábado 24 de enero del 2026. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 8.00 p. m. en el estadio Matute y la transmisión oficial estará a cargo de Latina Televisión.