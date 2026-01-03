HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Jairo Vélez se olvida de Universitario al llegar a Lima para arrancar la pretemporada: "Mi cabeza está en Alianza"

El volante se concentra en su pretemporada con Alianza Lima tras su paso por Universitario, donde no encontró su mejor versión. Busca recuperar su nivel en el popular club 'blanquiazul'.

Jairo Vélez se enfoca en la nueva temporada con Alianza Lima. Foto: Lr/Latin Media
Jairo Vélez se enfoca en la nueva temporada con Alianza Lima. Foto: Lr/Latin Media

Jairo Vélez se encuentra enfocado en la pretemporada 'blanquiazul' e incluso pasó rápido la hoja con Universitario. El volante ofensivo pretende recuperar su mejor versión, ya que en la 'U' no brilló como en la UCV. Las lesiones y la falta de protagonismo en el once titular lo fueron apagando. Sin embargo, en Alianza Lima quiere adaptarse rápido para cobrarse la revancha lo antes posible.

El experimentado futbolista de 30 años pretende plasmar su creatividad y desborde en el popular club de La Victoria. Vélez puede consolidarse en el once titular, aportante calidad en la zona de volantes e incluso como segundo punta en el esquema táctico 1-3-5-2 o 1-4-4-2.

PUEDES VER: Federico Girotti advierte a Universitario antes de la pretemporada con Alianza Lima: "No me importa que haya salido 3 veces campeón"

lr.pe

¿Qué dijo Jairo Vélez sobre Alianza Lima?

"Contento por este gran paso en mi carrera y estoy enfocado totalmente en Alianza Lima. Los pensamientos en mi cabeza solamente están en Alianza. Vamos paso a paso para empezar bien la pretemporada y luego a darle con todo. Me siento comprometido. El primer estadio que jugué a estadio lleno fue en Alianza Lima. La hinchada es espectacular y no puedo hablar de otra cosa.

PUEDES VER: Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en el fútbol peruano para la nueva temporada

lr.pe

El potente once de Alianza Lima para Liga 1 y Copa Libertadores

Desde Alianza Lima se espera realizar una gran campaña y es por ello que han traído numerosos jugadores para alcanzar sus objetivos, tras una desastrosa temporada 2025 en la que no pudieron conseguir un título ni quedarse con el cupo de Perú 2. Este sería el once que Pablo Guedes usaría para el 2026.

  • Guillermo Viscarra, D' Alessandro Montenegro, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Eryc Castillo, Federico Girotti, Kevin Quevedo

PUEDES VER: Hernán Barcos rompe su silencio tras polémica salida de Alianza Lima: "No te puedes llevar bien con todos"

lr.pe

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs Inter Miami?

Confirmado. El partido de Alianza Lima contra Inter Miami está pactado para jugarse el sábado 24 de enero del 2026. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 8.00 p. m. en el estadio Matute y la transmisión oficial estará a cargo de Latina Televisión.

