Javier Rabanal sigue dando de qué hablar tras su salida de Independiente del Valle. El actual entrenador de Universitario de Deportes publicó, vía redes sociales, el reconocimiento que obtuvo, ya que fue considerado el mejor entrenador de la Liga Ecuabet 2025. Esto se dio luego de llevar a los del Valle a lo más alto, al consagrarse campeones del torneo y alcanzar además las semifinales de la Copa Sudamericana.

Luego de ello, las reacciones de los hinchas de Universitario no tardaron en aparecer, ya que, con la expectativa de que Rabanal pueda repetir o incluso superar lo hecho en Ecuador, se ha renovado la ilusión de la afición de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Javier Rabanal es escogido el mejor entrenador de Ecuador

En el post publicado por la misma liga, resaltando los logros que ha conseguido el español, resaltando que estuvo al mando de los 'Negriazul', dirigiendo 57 partidos. Tras esto, Rabanal colocó lo siguiente: "Orgulloso del reconocimiento tanto a mí como a mi cuerpo técnico por parte de Liga Ecuabetec al trabajo realizado en Independiente del Valle en la Temporada 2025. Mis agradecimientos al club, a la afición y sobre todo a los jugadores que fueron los verdaderos artífices de todo", publicó vía X.

Rabanal agradeció el reconocimiento. Foto: vía X

Javier Rabanal inició pretemporada con Universitario

A través de redes sociales, Universitario dio a conocer los primeros entrenamientos que el equipo realizó bajo la dirección de Javier Rabanal, donde también estuvieron presentes el administrador del club, Franco Velasco, y el director deportivo, Álvaro Barco.