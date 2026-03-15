JNE lamenta fallecimiento de Napoleón Becerra en accidente de tránsito durante campaña electoral

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lamentó el fallecimiento de Napoleón Becerra, quien postulaba a la presidencia con el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú).

Por medio de un comunicado, expresó sus condolencias a la familia y a los integrantes de la organización política. Asimismo, deseó una pronta recuperación a quienes resultaron afectados en el accidente automovilístico que provocó la muerte de Becerra.

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Accidente se produjo a 2 horas de Ayacucho

La militante y candidata a diputada del PTE, Emily Silva, fue quien confirmó la noticia.

"Ellos han ido por vía terrestre; la comitiva siempre viaja. Él ha viajado con algunos compañeros, pero él se habría llevado la peor parte. Yo me comuniqué con él, me dijo que se estaba yendo para Ayacucho, la unidad que él usaba era una camioneta, me invitó a viajar, pero yo no pude; la semana pasada estuvieron en Huancayo", declaró a Latina.

En esa misma línea, la candidata descartó que el accidente haya sido por un choque de carros. Al respecto, confirmó que fue un accidente por carretera y que aspirantes a diputados y senadores también viajaron junto con Becerra.

De igual manera, indicó que alrededor de tres o cuatro personas iban al interior de la camioneta que sufrió el accidente. "Algunos de los compañeros con los que acabo de comunicarme y que me han dado esta noticia están también en shock; les pedimos a las autoridades que ayuden a evacuar a nuestros compañeros que se encuentren heridos, por favor, por un acto de autoridad", acotó.