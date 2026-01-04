El mediocampista chileno Rodrigo Ureña selló su incorporación al Millonarios de Colombia, cerrando así uno de los movimientos más sonados del mercado de fichajes sudamericano de este inicio de año. A sus 32 años, el volante deja atrás una etapa brillante en Universitario, donde se consolidó como pieza clave en el tricampeonato nacional.

Millonarios hizo pública la firma del contrato tras la realización de las pruebas médicas y los procedimientos administrativos correspondientes. Ureña estampará su firma hasta diciembre de 2027, en un vínculo que proyecta al jugador chileno como una de las apuestas de peso de los Embajadores.

Millonarios preparó impresionante video para presentar a Rodrigo Ureña

Conscientes del gran jugador que es Rodrigo Ureña, Millonarios decidió realizar un video de alta calidad narrativa y audiovisual. El club comparó la historia profesional del chileno con el vuelo de un cóndor, animal que también es representativo de su país.

“Allí en Chile despierta el Cóndor. Fuerte, valiente y creció entre vientos que nunca perdonan. Aprendió a volar sin miedo porque, quien nace alto, jamás aprende a rendirse. Entonces, mira hacia el horizonte y entiende su destino: volar más lejos, volar más alto y volar donde la historia lo espera”, relató el propio Ureña en el video.

Millonarios resaltó las cualidades deportivas de Rodrigo Ureña

Millonarios también quiso resaltar los aspectos positivos de Rodrigo Ureña en el mediocampo. No solo afirmaron que tiene buena lectura de la cancha, sino también que es un 'Pitbull' para recuperar el balón.

“El mediocampista se distingue por su orden táctico, intensidad en la recuperación, lectura del juego y capacidad para equilibrar el equipo, cualidades que le permiten aportar solidez y dinamismo en la primera línea del medio campo”, informaron.