Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista
Rodrigo Ureña fue presentado en Millonarios con impresionante video tras dejar Universitario: "Volar mas lejos"

A través de redes sociales, el conjunto colombiano oficializó la llegada de Rodrigo Ureña con un video de talla cinematográfica. 

Rodrigo Ureña se fue tricampeón de Universitario. Foto: captura de Millonarios
Rodrigo Ureña se fue tricampeón de Universitario. Foto: captura de Millonarios

El mediocampista chileno Rodrigo Ureña selló su incorporación al Millonarios de Colombia, cerrando así uno de los movimientos más sonados del mercado de fichajes sudamericano de este inicio de año. A sus 32 años, el volante deja atrás una etapa brillante en Universitario, donde se consolidó como pieza clave en el tricampeonato nacional.

Millonarios hizo pública la firma del contrato tras la realización de las pruebas médicas y los procedimientos administrativos correspondientes. Ureña estampará su firma hasta diciembre de 2027, en un vínculo que proyecta al jugador chileno como una de las apuestas de peso de los Embajadores.

PUEDES VER: Williams Riveros sobre salidas de Rodrigo Ureña y Sebastián Britos de Universitario: 'Tenemos jugadores que los pueden suplir'

lr.pe

Millonarios preparó impresionante video para presentar a Rodrigo Ureña

Conscientes del gran jugador que es Rodrigo Ureña, Millonarios decidió realizar un video de alta calidad narrativa y audiovisual. El club comparó la historia profesional del chileno con el vuelo de un cóndor, animal que también es representativo de su país.

“Allí en Chile despierta el Cóndor. Fuerte, valiente y creció entre vientos que nunca perdonan. Aprendió a volar sin miedo porque, quien nace alto, jamás aprende a rendirse. Entonces, mira hacia el horizonte y entiende su destino: volar más lejos, volar más alto y volar donde la historia lo espera”, relató el propio Ureña en el video.

PUEDES VER: Caín Fara se rinde a Universitario antes de arrancar la pretemporada: Contento de llegar a un club tan inmenso

lr.pe

Millonarios resaltó las cualidades deportivas de Rodrigo Ureña

Millonarios también quiso resaltar los aspectos positivos de Rodrigo Ureña en el mediocampo. No solo afirmaron que tiene buena lectura de la cancha, sino también que es un 'Pitbull' para recuperar el balón.

“El mediocampista se distingue por su orden táctico, intensidad en la recuperación, lectura del juego y capacidad para equilibrar el equipo, cualidades que le permiten aportar solidez y dinamismo en la primera línea del medio campo”, informaron.

