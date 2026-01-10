HOYSuscripcion LR Focus

Jean Ferrari le responde fuerte a Álvaro Barco tras cuestionar a la FPF: "Una declaración fuera de lugar y exagerada"

El director general de la FPF no se guardó nada y lanzó un potente 'gancho' a Álvaro Barco por las polémicas declaraciones luego del entrenamiento de la 'U'

Jean Ferrari disparó con todo a Álvaro Barco por polémicas declaraciones. Foto: Lr/Inka Digital
Jean Ferrari estuvo presente en la gala de premiación de la Liga 1 2025. El director general de la Federación Peruana de Fútbol aprovechó la oportunidad para aclarar la situación sobre el nuevo entrenador de la 'Blanquiroja' y también le contestó fuerte a Álvaro Barco por cuestionar la gestión de la FPF en la Liga 1. El directivo, fiel a su estilo, le lanzó un 'gancho' e incluso mencionó que el actual director deportivo de la 'U' es un exagerado.

Es importante recordar que Barco golpeó primero. “La federación nos ha entregado un campeonato que hoy considero un cadáver; ni siquiera está en UCI, está en el cementerio. Vamos a tratar de reflotarlo y hacer el mejor campeonato posible, buscando que los clubes tengan solidez económica y que no volvamos a sufrir una crisis profunda en el fútbol peruano”, declaró luego de los entrenamientos de Universitario.

PUEDES VER: Jorge Fossati se emocionó hasta las lágrimas al recibir el premio a mejor entrenador de la Liga 1 2025: "Les debo mucho"

lr.pe

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre Álvaro Barco tras cuestionar a la FPF?

Jean Ferrari no se demoró en contragolpear luego de escuchar las polémicas declaraciones del nuevo director deportivo de Universitario de Deportes. "Esto no ayuda al sistema, pues hay que conocer el problema. Acá hay gente que opina sin saber realmente de qué se trata. Una declaración fuera de lugar y exagerada. Siento que las declaraciones de Álvaro fueron más personales que institucionales. Ellos harán su evaluación interna, ya que hay una Liga encargada del fútbol", reveló Jean Ferrari en zona mixta para L1 MAX.

PUEDES VER: Álex Valera y su emotivo mensaje tras ganar el premio al Mejor Jugador de la Liga 1 con Universitario: "Siempre estuve en Copa Perú"

lr.pe

¿Cómo viene siendo la elección del nuevo DT de la selección peruana, según Jean Ferrari?

El directivo de la FPF se mostró reacio al decir un nombre en específico como posible técnico de la selección. “Somos muy herméticos en el tema de mencionar nombres por respeto a todos los profesionales. No puedo decir nombres”, indicó para el canal de la Liga 1.

De igual forma, se animó a hablar sobre la planificación deportiva que vienen teniendo, donde están en la búsqueda de cerrar partidos amistosos con selecciones de gran nivel. “Estamos elaborando la ruta para tener buenos amistosos y buscamos que se disputen tanto en Estados Unidos, por el tema del Mundial, como en Europa”, mencionó.

