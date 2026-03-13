Un nuevo problema para Universitario de Deportes. Hace algunos minutos se dio a conocer la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FPF por los incidentes luego del partido ante Sporting Cristal. Esta resolución dictamina la sanción de cuatro fechas para el técnico Javier Rabanal y dos al mediocampista Jairo Concha. El único que no tuvo ningún castigo fue el defensor Caín Fara.

Tras esta sanción, el técnico español no estará presente en el partido ante Alianza Lima en la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Por su parte, Jairo Concha sí estará apto para ser considerado para el ‘Clásico del fútbol peruano’. El periodista Gustavo Peralta también compartió la noticia a través de sus redes sociales donde confirma la sanción para ambos.

Javier Rabanal y Jairo Concha fueron sancionados: DT de Universitario no llegará al clásico ante Alianza Lima

Si bien técnico y jugador fueron sancionados, se espera que desde la institución crema puedan apelar para que se reduzca la cantidad de partidos que estarán fuera. Hasta el momento, el club crema no se ha pronunciado, pero seguramente en el transcurso del día emitirá un comunicado a través de sus redes sociales.

Con esto, tanto Javier Rabanal como Jairo Concha no estarán presentes en el próximo partido de Universitario, el cual será ante UTC por la séptima jornada del Torneo Apertura.

¿Cuándo será el siguiente partido de Universitario?

El próximo duelo de Universitario de Deportes será ante UTC este sábado 14 de marzo a las 8.30 p. m. Este partido corresponde a la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 y tendrá como escenario el Estadio Monumental U Marathon.